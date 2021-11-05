Hastanede ölüye cinsel istismar skandalı! Kan dondurdu

İngiltere’de daha önce 100 cesede tacizde bulunduğunu itiraf eden bir hastane çalışanının iki kişiyi de öldürdüğü ortaya çıktı. Mahkemede suçunu itiraf eden 67 yaşındaki David Fuller’in evinde yapılan aramalarda milyonlarca dosya uygunsuz görüntünün arşivlendiği belirtildi. Olay ile ilgili açıklamada bulunan ülke İçişleri Bakanı Priti Patel, Bu şok edici bir vaka. İşlenen suçların mide bulandırıcılığı, anlaşılır bir şekilde kamuoyunda tiksinmeye ve endişeye neden olacaktır” dedi.

İngiltere’nin Kent bölgesindeki Tunbridge Wells hastane sinde çalışan bir görevlinin 100’den fazla cesede tacizde bulunduğu ve iki kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı.

67 yaşındaki David Fuller isimli hastane çalışanı, 1987'de iki kadını öldürdüğünü ve aralarında kadın ve çocukların bulunduğu en az 100 cesede cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. Yargılamasının dördüncü gününde yaptığı savunmayı değiştirerek suçunu kabul eden Fuller, 1987 yılında Wendy Knell ve Caroline Pierce adlı iki kadını öldürdüğünü söyledi.

EVİNDE MİLYONLARCA DOSYADA UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Duruşma öncesi verdiği ifadede elektrikçi olarak çalıştığı iki morgda kimliği tespit edilen 78 mağdurla ilgili 44 suçlama da dahil olmak üzere 51 suçu kabul eden Fuller’in tutuklanmasının ardından evinde yapılan aramada çocukların uygunsuz görüntülerini içeren milyonlarca dosyayı hard diskler, disketler, DVD'ler ve hafıza kartlarında tuttuğu tespit edildi.

'İŞLENEN SUÇLAR MİDE BULANDIRICI'

Konu ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Priti Patel, "Bu şok edici bir vaka. İşlenen suçların mide bulandırıcılığı, anlaşılır bir şekilde kamuoyunda tiksinmeye ve endişeye neden olacaktır” derken, "Ayrıca 30 yıl önce hayatları ellerinden alınan iki genç kadın Wendy Knell ve Caroline Pierce'ı da anmak isterim. Umarım aileleri adaletin gerçekleştiğini görerek biraz teselli bulabilir” diye konuştu.

Fuller'ın çalıştığı Tunbridge Wells Hastanesi yönetiminin başkanı Miles Scott ise, “Hastanemizin morgundaki mahkemede ortaya çıkan suç faaliyetleri karşısında ne kadar şok ve dehşete düştüğümü söylemek istiyorum” derken, “En önemlisi, bu korkunç suçların kurbanı olanların ailelerinden özür dilemek istiyorum” şeklinde konuştu.