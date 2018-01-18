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Hastanede hamile çocuk skandalı ile ilgili flaş açıklama!

18 Ocak 2018 Perşembe - 14:18 | Son Güncelleme : 18 01 2018 - 14:49

Sağlık Bakanı Demircan skandalla ilgili yaptığı açıklamada "hata ve ihmal kimdeyse ortaya çıkarılıp gereği yapılacak. Suç işlenmişse gereken ceza verilecek" dedi.


 
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, hastanede hamile çocuk skandalına ilişkin olarak Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Hata ve ihmal kimdeyse ortaya çıkarılacak. Suç işlenmişse gerekli ceza verilecek." dedi. Bakan Demircan olayla ilgili olarak çok üzüldüğünü ifade etti.
 
"RAPOR GELDİĞİNDE KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ"
 
Müfettiş görevlendirildiğini söyleyen Bakan Demircan, "Rapor geldiğinde kamuoyu ile paylaşacağız, kimin ihmali varsa bu ortaya çıkarılacak" açıklamasında bulundu. 
 
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde onlarca hamile çocuğa bakıldığı ortaya çıkmıştı. Bir hastane çalışanının şikayetine göre tespit edilen sayı 115'ti. 5 aylık süreçte yaşları 18'in altında 35'i Suriyeli 115 kız çocuğunun hamile olduğu saptanmıştı. Hepsinin yaşı 18'in altındaydı. Bir diğer skandal ise hiçbirinin kayıtlarının polise bildirilmemiş olmasıydı.

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