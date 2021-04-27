Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'den 18 günlük 'Tam Kapanma' kararı çıktı. Türkiye 29 Nisan Perşembe Günü tam kapanmaya girecek. Ülke genelinde uygulanacak tama kapanmada kurallar belli oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen Tam Kapanma Genelgesi'nde kurallar, kısıtlamalardan muaf olanlar, çalışmasına izin verilen iş yerleri gibi kritik alanlar netleşti. Tam Kapanma sürecinde doktor randevusu olanlar da yasaktan muaf olup olmadıklarını araştırıyor. Peki, Hastane randevusu olanlar yasaktan muaf mı? Tam kapanmada doktor randevusu olanlar sokağa çıkabilir mi? Yasaklarda hastaneye gitmek serbest mi? Kısıtlamada doktor randevusu olanlar ne yapacak? Tam kapanmada doktor randevusu sokağa çıkma yasağından muaf mı? İşte İçişleri Bakanlığı'nın Tam Kapanma Genelgesi ve yasakların kapsamı...

Türkiye 'Tam Kapanma'ya giriyor. 29 Nisan Perşembe günü başlayacak tam kapanma, 17 Mayıs'ta sona erecek. Ramazan Bayramı'nı da içine alan 18 günlük tam kapanma ile ilgili genel kurallar İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile netlik kazandı. Hükümet tarafından alınan tam kapanma kararı ile birlikte kurallar sıkı bir şekilde denetlenecek ve vatandaşların kuralları uyması sağlanacak. Tam kapanma sürecine denk gelen doktor randevuları ile ilgili de pek çok kişi sokağa çıkma yasağından muaf olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Kısıtlamada doktor randevusu olanlar ne yapacak? Yasaklarda hastane ye gitmek serbest mi? Tam kapanmada doktor randevusu sokağa çıkma yasağından muaf mı? Hastane randevusu olanlar yasaktan muaf mı? Tam kapanmada doktor randevusu olanlar sokağa çıkabilir mi? İşte tüm detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden çıkan tam kapanma kararının ardından İçişleri Bakanlığı da yeni genelge yayımladı. 81 İl Valiliğine gönderilen genelgede tam kapanmanın kuralları belli oldu. 18 günlük tam kapanmada uyulması gereken kurallar, muaf tutulan durumlar ile açık olacak iş yerleri ve seyahat kısıtlaması kararları tek tek açıklandı.

KISITLAMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde uyulması gereken genel kurallar belli oldu. Buna göre, hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

TAM KAPANMADA DOKTOR RANDEVUSU OLANLAR SOKAĞA ÇIKABİLİR Mİ?

Genelgede 'Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar' başlığı altında şu bilgilere yer verildi:

- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

- Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi) kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.

Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında özel sağlık kuruluşlarından sahte randevu alınması gibi durumlarda muafiyetlerin giderek artan bir sıklıkla kötüye kullanıldığı göz önünde bulundurularak, bu suistimallerin önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından her türlü tedbir alınacak ve yapılacak denetimlerde bu hususların kontrolü özellikle sağlanacaktır.

YASAKLARDA HASTANEYE GİTMEK SERBEST Mİ?

Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf kişiler

- Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil)

- Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

- Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri.