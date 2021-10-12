İstanbul'daki kamu hastanelerinde yaşanan yoğunluk sebebiyle Merkezi Hekim Randevu Sistemi ve Alo 182 üzerinden randevu almak oldukça zor. İstedikleri polikliniklere bir türlü randevu bulamayan vatandaşlar da şikayetlerini internet ortamındaki platformlarda dile getiriyor ve "Neden hastane randevusu alamıyorum?" sorusu yanıt arıyor. Peki, hastanelere randevu neden alınmıyor? randevusuz hastaneye gidilir mi?

Sağlık Bakanlığı'nın 2011 yılında faaliyete geçirdiği Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve Alo 182 üzerinden kamu hastanelerine randevu alınamıyor. Vatandaşlar, bazı polikliniklerde aylar sonrasına randevu verilebildiğini söyleyerek, randevu oluşturamadıklarını belirtiyor. Peki, Hastane randevusu neden alınamıyor? Randevusuz hastaneye gidilir mi?

Hastane randevusu neden alınamıyor?

Milliyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre; sistemin neden bu kadar yoğun olduğunu da İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip’e şöyle açıklıyor:

Mevcut sağlık sisteminde aşırı bir talebin yaratıldığını belirten Prof. Saip şunları söyledi: “Sağlık Bakanlığı verilerine göre; ülkemizde kişi başı hekime müracaat 2002 yılında 3.1 iken 2017 yılında 8.9’a yükselmiştir. Son 15 yılda devlet hastanelerine başvurular yüzde 220 arttı, üniversite hastanelerinde yüzde 340, özel hastanelerde ise yüzde bin 150 başvuru artışı var. Kamuda bu sayıları karşılayacak sayıda hekim, sağlık çalışanı ve hastane olmadığı için beklentiler karşılanamaz duruma gelmiştir. Bir devlet hastanesinde çalışan hekim günde 100-120 hasta bakmaktadır. Oysa bir hekim hastaya en az 15-20 dakika ayırarak günde ancak 20-30 hasta bakabilir. Mevcut randevu sistemi 10 dakikada bir aynı anda 3 hastaya birden randevu verir hale getirilmiştir. Sağlık sistemi ve randevu sisteminin tıkandığını bir diğer göstergesi de acile başvuran hasta sayılarımız. 80 milyonluk ülkemizde acile başvuru sayımız yıllık 110 milyon.

Çözüm; birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilerek hastanelere başvuruyu azaltmak. Sevk zincirini sağlarak ihtiyacı olan hastaları hastanelere yönlendirmek, gereksiz tetkik ve girişimleri arttıran performans sisteminden vazgeçmek. Mevcut kapasitemiz doğru değerlendirildiğinde gerçek hastalar için uzayan hasta randevularının önüne geçilebilir.”

Randevusuz hastaneye gidilir mi?

Sağlık Bakanlığı (MHRS) Merkezi Hekim Randevu sisteminin 182 nolu telefonundan, www.mhrs.gov.tr randevu alarak RANDEVULU MUAYENE olabilirsiniz. Hastanelere ve bağlı semt polikliniklerinde bazı sınırlamalar hariç RANDEVUSUZ MAUAYENE alınmıyor.