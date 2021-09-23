Hastane randevu detayını açıkladı! Aileler duyunca telefona sarıldı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün katıldığı bir canlı yayında bir bebeğe yanlışlıkla Kovid aşısı yapıldığı ve bebeğin izleminde hiçbir sorun çıkmadığını açıklaması, sosyal medyada büyük tepkilere neden olurken, aileler "Bizden habersiz çocuklarımıza Kovid aşısı mı yapılıyor?" kaygısıyla Aile Sağlığı Merkezlerini aramaya başladı. Sağlık Bakanlığı ise konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak "İddialar kabul edilemez." dedi. Aile Hekimliği Çalışanları Federasyonu (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer ise yaptığı açıklamada, "Kovid aşıları için ayrı bir aşılama sistemi kullanılıyor. Çocukluk çağı aşılamaları ile Kovid aşıları aynı sistem üzerinden çalışmıyor. O nedenle ailelerimizin çocukluk çağı aşılarını yaptırmakta asla tereddüt etmemesi gerekli. Çünkü bugün kızamık ya da çocuk felci, çocuklarda Kovid’den daha fazla ölüm ya da sakatlığa yol açıyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre yılda ortalama 1 milyon 200 bin 0-24 ay grubu bebeğe çocukluk çağı aşıları yapılıyor. ASM’lerde ayrıca 48. Ay ve 13 yaş okul çağı grubu aşılamaları da gerçekleştiriliyor. Yılda yaklaşık 4.5 milyon doz sadece bebeklik çağı aşısı olarak uygulanıyor. Türkiye’nin çocukluk çağı aşılamalarında Avrupa birincisi olduğuna işaret eden AHESEN Başkanı Dr. Özer, “Maalesef İzmir 'den talihsiz bir açıklama geldi. Belki böyle bir olay olmuştur ama bunun münferit bir olay olduğu akıllardan çıkmamalı. Zaten olayı adli makamlar inceliyor gereği yapılacaktır. Bugün pekçok hastalarımız da konuyla ilgili bize dönüş yaptılar. Türkiye son 15 yıldır aşılamada Avrupa birincisi, çocukluk çağı aşı oranlarımız yüzde 95'in üzerinde. Çocukluk çağı aşılarını çok önemsiyoruz. Çünkü o hastalıkların bir çoğu, örneğin kızamık, Kovid’den daha öldürücü" dedi.

"KIZAMIK GEÇİREN BİR ÇOCUK YILLAR SONRA FELÇ OLABİLİR"

Kızamık geçiren bir çocuğun 10-20 yıl sonra felç geçirme riskinin olduğuna da işaret eden Dr. Özer, "Çevremizde engelli insanları görmüşüzdür, o insanların çoğu polyo (çocuk felci) hastalığından sonra öyle oldular. Ama son yıllarda biz bunları görmüyoruz. Bu da aşılama sayesinde. Aşılamada iki tane önemli şey var. Bir, aşıyı çok iyi korumanız gerekiyor, iki zamanında yapmanız gerekiyor. Bizim sistemimiz, bu anlamda çok güzel bir sistem. Aşı fabrikadan çıktığında ülkemize girdiği andan itibaren öncelikle ısı denetimi çok sıkı bir şekilde yapılıyor. Her saniye elektronik ortamda kaydediliyor bu takipler. Bizim aile sağlığı merkezlerine geldikten sonra da o takip devam ediyor. Son kullanıcıya yani ve bebeğimize yaptığımız ana kadar aşının 2-8 derecede saklandığını çok iyi biliyoruz. Eğer aksayan bir durum olursa zaten sistem bize anında uyarı veriyor ve o aşılar imha ediliyor" şeklinde konuştu.

"KOVİD VE ÇOCUKLUK AŞILARI FARKLI BİR SİSTEMLE İZLENİYOR"

Aşının uygulanması ve zamanında yapılması konusunda da aile hekimliklerinde kullanılan aşılama programlarına dikkat çeken Dr. Özer, Kovid aşılamasında kullanılan sistemle bu ikisinin farklı olduğunu belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aile sağlığı çalışanlarımızın ortak kullandığı programlar bunlar. Kime, hangi aşının, hangi ayda yapılacağı zaten sistemde kayıtlı. Çocuk getirildiği zaman öncelikle aşının barkodunu okutuyorsunuz. Ekstra bir durum varsa, bir hata var ise sistem zaten kendiliğinden uyarıyor. Kovid aşılarının takibi ise ayrı bir programla yapılıyor. Bu anlamda da ayırt etmek çok kolay. Ayrıca özellikle Alman aşısı olarak bilinen Kovid aşısı zaten 6'lı dozlar halinde yapılıyor. Oysa çocukluk çağı aşılarının çoğu tekli dozlar halinde. Çoklu doz olan tek aşı var, o da verem aşısı. O ikisinin de birbirine karışması mümkün değil. Ben ailelerimize sadece şunu söylemek istiyorum: Nasıl bundan önce güvenle gelip çocuklarını aşılattılarsa, ben de kendi çocuklarıma burada aşı yaptırdıysam, bundan sonra da aşılamalarımızı yaptırmaya devam etmemiz gerekiyor. Bu konuda gerçekten çok başarılı bir ülkeyiz."

"RANDEVU SAATLERİ BİLE FARKLI"