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Hastaların kritik ilaçlara erişemediği iddiası... Resmi açıklama geldi!

DHA |  09 Kasım 2021 Salı - 15:44 | Son Güncelleme : 09 11 2021 - 16:05

Kur farkı nedeniyle, hastaların kritik ilaçlara erişemediği yönündeki haberlere ilişkin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan açıklama geldi; haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.


Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde basında yer alan; döviz kurundaki yükseliş nedeniyle kritik ilaçlara erişilemediği yönündeki haberlerin yakından takip edildiği belirtildi.
 
Açıklamada, "Bilindiği üzere; Türkiye'de ilaç fiyatları, dönemsel Avro kur değişikliğine bağlı olarak yılda bir kez güncellenmektedir. Kur güncellemesi tebliğe uygun olarak; 2022 yılının Şubat ayında yapılacaktır. İthal edilmiş veya üretilmiş her bir kutu ilacın hareketi üretiminden eczanede satışına kadar izlenebilmektedir. Sistem üzerinden üretici-depo-eczane arasındaki ilaç akışı yani sevkiyat düzenli olarak takip edilmektedir.
 
Kurumumuz, piyasada bulunamadığı ileri sürülen ilaçları, İlaç Takip Sistemimizden tek tek ve detaylıca kontrol etmektedir. Çalışmalarımızın sonucunda; söz konusu ilaçların ekseriyetinde, tedarik problemi tespit edilmemiştir. Dolayısıyla kur farkı nedeniyle, hastalarımızın kritik ilaçlara erişemediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
 
Kurumumuz global ve yerli firmalarla sürekli irtibat halindedir. Herhangi bir ilaçta tedarik sıkıntısı olabileceği tespit edildiğinde, gerekli önlemler tarafımızca hızla alınmaktadır. Denetim birimlerimizce tespiti halinde, firma, depo veya eczane düzeyinde ilaca erişimi engelleyici her türlü fiile karşı gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Hastalarımız tedarik edemedikleri ilaçlar için 'ilac.tedarik@titck.gov.tr' ya da 'halkla.iliskiler@titck.gov.tr' adreslerine e-posta gönderebilir; 44 44 680 numaralı telefondan kurumumuza ulaşabilirler."
 

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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ilaç kur farkı
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