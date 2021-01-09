Hastaların bu yanlışı Verem hastalığını direçli hale getiriyor!

Dünyanın yüzde 25'inde görülen, yılda 10 milyon yeni hasta eklenen ve her yıl 1,5 milyon kişinin ölmesine neden olan tüberküloz hakkında bilgi veren SBÜ Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cantürk Taşçı; ilaçların eksik ya da düzensiz kullanılması ve belirlenen süreden erken kesilmesi durumunda dirençli tüberküloz ortaya çıkabileceği konusunda uyardı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cantürk Taşçı, tüberküloz hastalığının tedavisinin 4 ya da 5 farklı ilaç kullanımıyla en az 6 ay sürdüğünü belirterek, ilaçların eksik ya da düzensiz kullanılması ve belirlenen süreden erken kesilmesi durumunda dirençli tüberkülozun ortaya çıkabileceğini, tedavinin 12-18 aya kadar uzayabileceğini ifade etti.

Doç. Dr. Taşçı, Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, halk arasında verem adıyla bilinen ve "mycobacterium tuberculosis" isimli bakteriden kaynaklanan tüberkülozun en sık akciğerde görüldüğünü kaydetti.

VEREM BELİRTİLERİ NELER?

Taşçı, solunum yoluyla damlacıklar içerisinde akciğerlere ulaşan bakterinin bazen sinsi şekilde beklediğini bazen de hastalığa yol açabildiğini aktardı.

Tüberkülozun öksürük, balgam çıkarma, kan tükürme, gece terlemesi, kilo kaybı, halsizlik, iştahsızlık semptomlarıyla seyrettiğinden bahseden Taşçı, tanı aşamasında akciğer grafisi ve cilt testlerine bakıldığını ancak kesin sonuç için hastadan alınan balgam örneğinin laboratuvar ortamında mikroskobik yöntemle incelendiğini ifade etti.

İLAÇLAR KULLANILMAZSA TEDAVİ 18 AYA KADAR UZAYABİLİR!

Doç. Dr. Taşçı, tüberküloz tedavisinin 4 ya da 5 farklı ilaç kullanımıyla en az 6 ay sürdüğüne işaret ederek, "İlaçların eksik ya da düzensiz kullanılması ve belirlenen süreden erken kesilmesi durumunda dirençli tüberküloz ortaya çıkabilir. Bu da tedavinin 12-18 aya kadar uzamasına yol açabilir." uyarısında bulundu.

"YILLAR İÇİNDE NÜFUS ARTIŞINA RAĞMEN HASTA SAYISI DÜŞTÜ"

Tüberkülozun dünyadaki ilk 10 ölüm sebebi arasında bulunduğunu belirten Taşçı, şu bilgileri paylaştı:

"Dünyanın yüzde 25'inde görülen, yılda 10 milyon yeni hasta eklenen ve her yıl 1,5 milyon kişinin ölmesine neden olan tüberküloz önemini korumaktadır. Ülkemizde yılda yaklaşık 11 bin kişi tüberküloza yakalanmaktadır. 2005'de 20 bin 535 olan toplam hasta sayısı 2019'da 11 bin 401 olarak kayıtlara geçmiştir. Yıllar içinde nüfus artışı olmasına rağmen hasta sayısı düşmüş, toplam olgu hızı 100 binde 29,8'den 13,7'ye gerilemiştir."

Doç. Dr. Cantürk Taşçı, tüberkülozla mücadelede erken tanı ve tedavi ile temaslılara koruyucu tedavi verilmesinin ehemmiyetini hatırlatarak, ülkedeki verem savaş dispanserlerinin önem taşıdığını kaydetti.