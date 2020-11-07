Hasarlı okullar ne olacak? İzmir’de hasarlı okullar hangileri? Bu okullarda okuyan öğrenciler nereye gidecek?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir’de yaşanan deprem felaketinin ardından bölgede devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, ‘’857 okulda hasar tespiti yapıldı. 5 okul ağır, 18’i orta hasarlı’’ açıklamasını yaparak, Hasarlı okullar ne olacak? Bu okullarda okuyan öğrencilere ne olacak, sorularını yanıtladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ‘’İzmir’de bugün itibarıyla 61 bin 735 binada, 348 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışması tamamlanmıştır. Tespiti yapılan ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık bina sayısı 309, 4 bin 425 bağımsız bölüme ulaştı’’ dedi. Peki, Hasarlı okullar ne olacak? İzmir’de hasarlı okullar hangileri? Bu okullarda okuyan öğrenciler ne yapacak?

HASARLI OKULLAR NE OLACAK?

-Hasarlı Okulun Öğrencilerine Transfer

Kurum, ‘’857 okulda hasar tespiti yapıldı. 5 okul ağır, 18’i orta hasarlı. Bu okullardaki öğrenciler mahalledeki en yakın okula transfer edilecek’’ diye konuştu.

-Taşınma Ve Kira Yardımı

Bakan Kurum, ‘’5 bin civarında orta hasarlı bina var. Ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılarımıza 2 bin 500 lira taşınma ve kira yardımını bugün başlatıyoruz’’ ifadelerini kullandı.