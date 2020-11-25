Hasarlı jantlara dikkat edin!

Yıllar içerisinde kötü yol şartları ya da dikkatsiz kullanım sonucu hasar gören jantlar, zaman içerisinde yürüyen aksam elemanlarının çok çabuk yıpranmasına ve araç sahiplerinin yüksek maliyetle karşılaşmasına sebep oluyor. Hasar sonrası yanlış onarım ve kaynak işleminin sürüş güvenliğini tehdit ettiğini belirten RS Servis CEO'su Ünal Ünaldı "İşinin ehli olmayan ustalar tarafından kötü onarılan jantlar sebebiyle hiç ummadığınız kazalar ile karşı karşıya kalabilirsiniz" diye konuştu.

Kaza riski var



Bazı kazaların farkında olmadan kötü onarılmış ya da replika jantlar sebebiyle ortaya çıkabileceğini söşyleyen Ünaldı şunları kaydetti:



“Kaza sonrası hasarlı jantların yanlış onarımı veya kaynak işlemi sebebiyle sürüş güvenliği tehdit altında kalabilir. Jantların doğru ekipman ve metodla düzeltilmesi gerekiyor. Jant düzeltme ve CNC yüzey işleme makineleri ile alüminyum jantlar ilk günkü haline getirilebiliyor. Bu konuda 2013 yılında ISO-EN-9606-2 belgesini almaya ODTÜ’de yapılan testler neticesinde hak kazandık. 7 yılda yaklaşık 100 bin jantın onarımını gerçekleştirdik. Tüketiciler jant onarımı konusunda seçici olmalılar.”