Hasankeyf-2 Köprüsü açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilan etti

Sözlerimin hemen başında vefatının 28. yıldönümü olan 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı rahmetle yad ediyorum. İnşa ettiğimiz bu köprümüzle bölgemize gurur verici yatırımı kazandırmış bulunuyoruz. Toplam yatırım tutarı 439 milyon lirayı bulan bu köprü su altında kalan Batman-Midyat yolunun Hasankeyf'le olan irtibatını sağlayacaktır. Zamandan ve akaryakıttan önemli ölçüde tasarruf edilecektir. Batman-Mardin-Habur Sınır Kapısı'yla da irtibat sağlayacak bu köprü bölge ticaretine çarpan etkisi olacaktır. Tüm kurumlarımızı işçisinden mühendisine tebrik ediyorum. Türkiye'nin ihtiyacı eser ve hizmet siyasetidir. Eser, yatırım ve hizmetlerimizle mührümüzü vuruyoruz. Ülkemizin batısında ne varsa doğusunda da o olsun diye koşturuyoruz. Takoz muhalefetiyle önümüzü tıkamaya çalışan kifayetsizlere rağmen hayata geçiriyoruz.

BUNLARIN HİÇ BİRİNE PRİM VERMEDİK

Ilısu Barajı'nın inşa sürecinde karşılaşılan süreci halkımız biliyor. Biz bunların hiçbirine prim vermedik. Mimar Sinan 'ın dediği gibi" Yaptığın işi gönlünde hissedersen ırmaklar çağlar içinde" diyerek yolumuzda yürüdük.

Yolları, hastaneleri, havalimanlarını diline dolayanlar yatırımlar hizmete girdiğinde kullanmak için sıraya girdiler.

Atalarımız "Hizmet eden izzet bulur" diyor. Biz de milletimize hizmetkar olmaktan daima şeref duyduk, iftihar ettik. Milletimizin azmiyle her şeyin üstesinden gelebileceğine yürekten inandık. Cumhuriyet tarihinde yapılan yatırımların kat be kat fazlasını son 19 yılda yaptık.

Otoyol uzunluğumuzu 3523 kilometreye yükselterek iki katından fazla artırdık. 83 tünel varken 435'e yükseldi. Tünel uzunluğu 50 km'den 535 km'ye ulaştı. 2021 senesini ülkemiz ve milletimiz için bir şahlanış yılına dönüştüreceğiz.

DEMİRYOLLARIMIZI YENİLEDİK

Demiryolu ağlarımızı sıfırdan yapmışcasına yeniledik, modernize ettik. Şehirlerimize metrolar, tramvay hatları kazandırdık. Havaalanlarımızı 56'ye çıkarak havayolunu halkın yolu haline getirdik.

YABANCILAR GIPTA EDEREK BAKIYOR

Artık yabancılar Türkiye'ye geldiklerinde yollarımıza, köprülerimize, havalimanlarımıza gıpta ile bakıyor. Sağlık hizmeti için vatandaşımız yurtdışına gitmiyor, şifasını ülkemizdeki hastanelerde arıyor.

AŞILAMA BAŞARIYLA SÜRÜYOR

Dünyada 100'e yakın ülkenin henüz ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı bir atmosferde biz 20 milyon doz aşıyı vatandaşlarımıza uyguladık. 2020 yılı yüzde 1.8 gibi önemli bir büyüme rakamlarıyla kapadık. Türkiye ekonomisine dair karamsar tablo çizen uluslararası kuruluşlar rakamlarını düzeltmeye başladı. İhracatta, sanayi üretiminde her ay yeni rekorların haberini alıyoruz. Mart'ta ihracatımız yüzde 42 oranında artışla tüm zamanların en yüksek rakamı olan 18.9 milyar dolara ulaştı. Sıkıntılarımız var ama geleceğe umutla bakmak için pek çok şeye sahibiz.

MUTERİSLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ

Tüm umutlarını Türkiye'nin tökezlemesine ülkemizin kaosa ve sürüklenmesine bağlayan muhterislere fırsat vermeyeceğiz.