Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlandı

Bodrum’da önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, unutulmaya yüz tutmuş binlerce ezgiyi gün yüzüne çıkaran Kalan Müzik’in sahibi Hasan Saltık İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.

57 yaşında hayatını kaybeden Hasan Saltık için Kartal Cemevi 'nde cenaze töreni düzenlendi.

İmamoğlu, “Yaptığı çok kıymetli müzikal arşiv çalışmaları ile tüm dünyaca tanınan, önemli projeleriyle kültür dünyamıza katkı sunmuş Hasan Saltık’ı, Kartal Cemevi’nden sonsuzluğa uğurladık. Kederli ailesine taziyelerimizi ilettik, acılarına ortak olduk. Devri daim olsun…” dedi.

Saltık, burada düzenlenen törenin ardından Küçükyalı Mezarlığı’na defnedildi.