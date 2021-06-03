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Hasan Saltık kimdir?

03 Haziran 2021 Perşembe - 0:14 | Son Güncelleme : 03 06 2021 - 0:14

Kalan Müzik’in sahibi 57 yaşındaki Hasan Saltık, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.


Yapımcı ve Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık geçirdiği kalp krizi sonrası 57 yaşında hayatını kaybetti. Saltık'ın acı haberini alan dostları sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayınladı.
 
HASAN SALTIK KİMDİR?
 
Klasik Türk müziği ile Anadolu, Kafkas ve Balkan halk müziklerinin nadide örneklerini derleyerek, müzikseverlerle buluşturan Saltık, 1964 yılında Tunceli'de dünyaya geldi.
 
İlköğrenimini Tunceli'de, ortaöğrenimini ise İstanbul'da tamamlayan Saltık, İstanbul Devlet Konservatuvarında başladığı obua eğitimini ekonomik güçlükler nedeniyle yarım bırakarak Suadiye Lisesine devam etti.
 
Amcasının oğlu Rahmi Saltuk'un plak şirketinde dört yıl çalıştıktan sonra 1992 yılında Kalan Müzik'i kuran Hasan Saltık, unutulmaya yüz tutmuş arşivlik kayıtlarını elinde bulunduran koleksiyonerlerden ve eski müzisyen ailelerinden derlediği etnomüzikolojik çalışmalar için de önem taşıyan eserleri "Kalan Müzik" etiketi altında yayınladı.

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Kalan Müzik Hasan Saltık kalp krizi
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