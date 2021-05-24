24 Mayıs 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.449 -0.22 EURO 10,2520 -0.07
USD 8,3990 -0.20 ALTIN 508,030 -0.21
CANLI BORSA
TÜMÜ

Hasan Ongu hayatını kaybetti

Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) |  24 Mayıs 2021 Pazartesi - 11:48 | Son Güncelleme : 24 05 2021 - 11:48

Şanlıurfa’nın Siverek ilçe Kaymakamı Hasan Ongu (40), ailesini ziyarete gittiği Bursa'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.


Geçen yıl aralık ayında Şanlıurfa'nın Siverek ilçe Kaymakamlığı'na atanan Hasan Ongu, sabah saatlerinde ailesini ziyaret etmek için gittiği, Bursa'da kalp krizi geçirdi. Evde dinlendiği sırada aniden fenalaşan Ongu için yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan Hasan Ongu doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
 
Evli ve 3 aylık 1 kız çocuğunun olduğu öğrenilen Ongu, 2005 yılında mezun olduktan sonra Kırıkkale Sulakyurt, Erzincan Kemah, Artvin Arhavi, Çanakkale Eceabat kaymakamlığı ile Artvin ve Hakkari Vali yardımcılığı görevleri yaptıktan sonra 2020 yılı Aralık ayında Şanlıurfa’nın Siverek ilçe Kaymakamlığı'na atanmıştı.
 

ETİKETLER

Hasan Ongu Hasan Ongu kimdir Siverek
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.