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Hasan Murat Mercan kimdir? Türkiye Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan oldu!

08 Aralık 2020 Salı - 16:48 | Son Güncelleme : 08 12 2020 - 16:48

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan getirildi. Peki, Murat Mercan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yeni Washington Büyükelçisi Murat Mercan hayatı...


Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine Hasan Murat Mercan getirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin  yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Tokyo Büyükelçisi görevinde olan Hasan Murat Mercan'ın da oldukça kritik bir görev olan Washington Büyükelçiliği görevine getirildi. 
 
 
HASAN MURAT MERCAN KİMDİR?
 
Hasan Murat Mercan, 14 Ocak 1959'da Ağrı Tutak'ta doğdu. Endüstri Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisansını aynı bölümde, doktorasını ABD Florida Üniversitesi Karar ve Enformatik Bilimler Bölümü'nde tamamladı. Cleveland State Üniversitesi'nde doçent oldu.
 
Cleveland State Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak ders verdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliğinde bulundu.
 
 
22. Dönem Eskişehir Milletvekili. 22. Dönem'de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve Batı Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma Asamblesi (BAB) Türk Delegasyonu Başkanı olarak görev yaptı. 23. Dönem'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı oldu.
 
Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Mercan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
 

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