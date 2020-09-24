Hasan Kalyoncu Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli kimdir? Prof. Dr. Türkay Dereli’nin eğitimi ve biyografisi…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı. Gaziantep Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Toros Üniversitesi'ne rektör atandı. Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı. "Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar", Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Arif Özaydın, Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Şındak, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tolga Depci, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Türkay Dereli ve Toros Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Arıöz atandı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli kimdir?

PROF. DR. TÜRKAY DERELİ KİMDİR?

Prof. Dr. Türkay Dereli, 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Gaziantep Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Lisansüstü çalışmalarını tamamlayarak Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent (Dr. Öğretim Üyesi) olarak çalışmaya başlayan Dereli, 2002 yılında Doçent unvanını alan Prof. Dr. Türkay Dereli, 2007 yılında Profesörlük kadrosuna atandı.

Endüstriyel ve güncel araştırma projeleri ile ulusal ve uluslararası konferans organizasyonlarında görev aldı. Türkiye’deki ilk yenilik merkezi ile bilişim ve hızlı prototipleme laboratuvarlarının Gaziantep’te kurulması için çalıştı. Birçok makale, tebliğ ve kitapları yayınlanan Dereli, Web of Science kayıtlarına göre; SCI/SCI-E/SSCI indeksli dergilerde 70’in üzerinde eseri yayınlanmış olup h-indeks sayısı 22 olan Prof. Dr. Türkay Dereli’nin bu yayınlarına 1500’e yakın atıf verilmiştir.