Haberler »

Eğitim Haberleri »

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin yeni akademik yılının ilk dersini KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar verecek

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin yeni akademik yılının ilk dersini KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar verecek