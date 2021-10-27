Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün ve yarın Gaziantep’te olacak. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde 2021-202 Akademik Yılı Açılış ve Ödül Töreni'ne katılacak olan Tatar ilk dersi verecek. Açılış ve ödül töreni bugün saat 15.00'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.
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- Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin yeni akademik yılının ilk dersini KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar verecek
Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin yeni akademik yılının ilk dersini KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar verecek
27 Ekim 2021 Çarşamba - 12:05 | Son Güncelleme : 27 10 2021 - 12:16