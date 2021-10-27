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Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin yeni akademik yılının ilk dersini KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar verecek

27 Ekim 2021 Çarşamba - 12:05 | Son Güncelleme : 27 10 2021 - 12:16

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademi Yıl açılış törenine katılacak. Öğrenciler ile bir araya gelecek olan Tatar, üniversitenin ilk dersine de verecek.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün ve yarın Gaziantep’te olacak. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde 2021-202 Akademik Yılı Açılış ve Ödül Töreni'ne katılacak olan Tatar ilk dersi verecek. Açılış ve ödül töreni bugün saat 15.00'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.
 

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ersin Tatar KKTC
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