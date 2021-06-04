Hasan Gürsoy kimdir? Uzun Mehmet Cami’sini inşa eden Hasan Gürsoy’un hayatı!

Zonguldak'ta yaklaşık 6 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği, denize hakim noktada inşa edilen Uzun Mehmet Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açıldı. Uzun Mehmet Camii ise Hasan Gürsoy tarafından yapıldı. Hasan Gürsoy kimdir?

Zonguldak'ın Terakki Mahallesi'nde yapılan, adını 1829 yılında taş kömürünü bulan Uzun Mehmet'ten alan cami, bugün ibadete açılıyor. 6 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. Açılış için Cuma namazının ardından tören gerçekleştirilecek. İhtişamıyla görenleri kendine hayran bırakan caminin temeli 2018 yılında atıldı. Ancak yaşanan bazı sorunlar nedeniyle inşaatı durdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tekrar ihale edilen camideki çalışmalar sona erdi. Uzun Mehmet Camii, kentin en büyük kapasiteli ibadethanesi olma özelliği taşıyor. 71 metre yüksekliğinde 4 minare barındırıyor. Camide şehrin simgesi olan kömür de kullanıldı. Beyaz mermere kömür ile "Ya Allah" yazısı işlendi ve caminin mihrap cephesine yerleştirildi. 12 bin metrekarelik proje alanına ve 2 bin 500 metrekarelik cami bölümüne sahip camide ayrıca, çocuk parkı, gezi ve bisiklet gibi sosyal alanlar da yer alıyor. Peki, Uzun Mehmet Cami’ni yapan Hasan Gürsoy kimdir?

Hasan Gürsoy kimdir?

Kastamonu’nun İnebolu İlçesi’nin Evreniye köyünde dünyaya gelmiştir.

Çocukluğundan itibaren İstanbul’un Fatih İlçesi’nin Küçükpazar semtinde yaşadı, Mimarsinan İlkokulu’nda ve Vefa lisesinde okudu. Semtin spor kulübü Sakaryaspor’da başkanlık yaptı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile imam hatip lisesinden arkadaşı olan Hasan Gürsoy’un geçmişte özellikle Erdoğan’ın Saray Cezaevi’ndeki günlerinde destek olduğu biliniyor.



Hasan Gürsoy, temellerini 1988 yılında attığı ve kurumsal yapısını 1998 yılında kurduğu Gürsoy Grup ile inşaat, metal, doğal taş, tarım-gıda sektörlerinde faaliyet göstermektedir.