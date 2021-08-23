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Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın evini satın aldı!

23 Ağustos 2021 Pazartesi - 9:52 | Son Güncelleme : 23 08 2021 - 9:52

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz aralık ayında satışa çıkardığı Ulus Yeşil Evler’deki tripleks villa, kendi kanalının yıldızı Hasan Can Kaya’nın oldu. Kaya, evi annesi için aldı.


Medya patronu Acun Ilıcalı’nın geçtiğimiz aralık ayında satışa çıkarttığı Ulus Yeşil Evler’deki tripleks villası aylar sonra alıcı buldu. 
 
HASAN CAN ALDI 
 
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; evin yeni sahibi 'Konuşanlar' programıyla yıldız olan komedyen Hasan Can Kaya oldu.
 
Hasan Can Kaya, YouTube’daki kanalında yaptığı programla fenomen olmuş ve büyük izlenme rakamlarına ulaşmıştı. Kaya, Acun Ilıcalı’nın dijital platformu Exxen’i kurmasıyla da buraya geçerek, yılın en büyük transferlerinden birine imza atmıştı.
 
ÖNCE ANNESİNİ DÜŞÜNDÜ 
 
Başarılı komedyen, anlaşmalardan kazandığı parayla kendisine yatırım yapmak yerine önce annesini düşündü. Annesine ev almak için görüşmeler yaptığı tesadüfen patronunun kulağına gelince de Ilıcalı, satışta olan evini Kaya’ya teklif etti. Annesiyle evi gezen ve çok beğenen Hasan Can Kaya, böylece Ilıcalı'nın aylardır satışta olan evinin yeni sahibi oldu.
 
 
 
 

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