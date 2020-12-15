Hasan Ali Toptaş'a verilen ödül iptal etti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu edebiyat dünyasında tartışılan taciz iddialarıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Açıklamada, Hasan Ali Toptaş'a verilen Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'nün iptal edildiği bildirildi.

TGC Yönetim Kurulu’nun açıklaması şöyle;

"Kadınlar çalışma yaşamının her kademesinde başarıyla yer almaktadır. Karşılarındaki en önemli engellerden birinin işin zorluğu değil, iş hayatında karşılaştıkları cinsel tacizler olduğu ortadadır ve bunun her gün birçok örneği kamuoyuna yansımaktadır.

Kadınlara, erkeklere, çocuklara yönelik şiddet, cinsel içerikli, bedensel, sözlü saldırı ve bezdiri içeren her türlü davranış taciz ve suçtur.

Günümüzde yasal düzenlemelerle engellenmeye çalışılan cinsel tacize karşı toplumun her bireyi ve kurumu karşı çıkmakla sorumludur.

TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu bu konuda yıllardır bir çalışma yürütmektedir. Hazırlanan Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Haber Kılavuzu ile hem kadın habercilerin yaşadıkları sorunlar gündeme taşınmış, hem de kadın haberlerinin nasıl hazırlanması ve medyada nasıl yer alması gerektiği ile ilgili ilkeler ortaya konulmuştur.