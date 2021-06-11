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Hasan Adır etkisiz hale getirildi

11 Haziran 2021 Cuma - 16:15 | Son Güncelleme : 11 06 2021 - 16:15

MİT'in Irak’ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlarında düzenlediği nokta operasyonda kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi.


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Hasan Adır Hasan Adır kim PKK
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