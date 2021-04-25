Harun Tan: Yanımdan uzaklaş!

Harun Tan, önceki gün Arnavutköy'de kadın arkadaşıyla görüntülendi. Yol kenarına aracını park eden Tan, görüntülendiği fark edince kız arkadaşına dönerek uzaklaşmasını istedi.

Hızlıca iş insanının yanından uzaklaşan güzel, kapüşonunu takarak, arka sokaklarda kaybolmaya çalıştı. Bir üst sokakta görüntülenen güzelin bu halleri objektiflere böyle yansıdı.

PANİK KAÇIŞI!

Öte yandan Harun Tan , geçtiğimiz aylarda Arnavutköy'de yeni aldığı 2.5 milyon TL'lik elektrikli aracının içerisinde gizemli bir güzelle objektiflere takılmıştı. Otomobilin içinde sohbet eden ikili, muhabiri görünce panik yapmıştı. Aracın gazına basarak uzaklaşan Tan, Bebek'te kadın arkadaşını indirmişti.

Gazeteciyi atlattığını düşünen iş insanı, arkadaşını indirmesine rağmen konuşmasına devam etmişti. Yeniden görüntülendiklerini fark eden gizemli güzel, aracın kapısını kapatarak yolun karşısına geçmişti.

"HARUN BENİ ÇEKTİLER"

Harun Tan bu defa tek başına uzaklaşırken, kadın arkadaşının ise telefonla "Harun beni çektiler" dediği duyulmuştu.

İZİNLİ ÇIKMIŞ!

Harun Tan, geçtiğimiz aylarda sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün arazi aracının direksiyonunda objektiflere takılmış, izin belgesi ile dışarıda olduğu öğrenilmişti.

UMUT ÜNVER / MİLLİYET