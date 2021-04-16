Harry Potter'ın yıldızı McRory hayatını kaybetti!

Harry Potter filmlerinde ve Peaky Blinders dizisinde rol alan İngiliz oyuncu Helen McCrory, kocası Damian Lewis Cuma günü Twitter 'da yaptığı açıklamada, kansere yenik düşerek 52 yaşında hayatını kaybetti.

Kocası Damian Lewis, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kanserle kahramanca bir savaştan sonra, adı Helen McCrory olan bu güzel ve güçlü kadının, arkadaşları ve ailelerinden gelen bir sevgi dalgasıyla çevrili olarak evinde huzur içinde öldüğünü duyurmaktan üzüntü duyuyorum" dedi.

Lewis şöyle devam etti: "Yaşadığı gibi öldü. Korkusuzca. Tanrı biliyor ki, onu çok sevdik ve ona sahip olduğumuz için ne kadar şanslı olduğumuzun farkındayız. Çok güçlü bir şekilde parladı. Şimdi gökyüzüne git, Little One, ve teşekkür ederim." (Milliyet)