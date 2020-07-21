21 Temmuz 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 120.465 0.99 EURO 7,8470 -0.04
USD 6,8580 0.00 ALTIN 402,000 0.33
CANLI BORSA
TÜMÜ

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi personel alımı! 75 sağlık personeli alınacak! Başvurular nasıl yaplır?

21 Temmuz 2020 Salı - 10:40 | Son Güncelleme : 21 07 2020 - 10:40

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 75 hemşire, ebe, eczacı, laborant, sağlık teknikeri ve sağlık personeli alınacak. Peki, Harran Üniversitesi personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi personel alımı başvuru şartları...


Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 50 hemşire, 4 ebe, 2 eczacı, 2 laborant, 8 sağlık teknikeri ve 8 sağlık personeli alınacak. Peki, Harran Üniversitesi personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi personel alımı başvuru şartları...
 
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde istihdam edilmek üzere 75  sözleşmeli personel alınacak. 
 
Harran Üniversitesi'nin ilanına göre, üniversite hastanelerinde istihdam edilmek üzere 50 hemşire, 4 ebe, 2 eczacı, 2 laborant, 8 sağlık teknikeri ve 8 sağlık personeli alınacak. 
 
BAŞVURU ŞARTLARI
 
Personel alımı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yapılacak. 
 
Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylardan KPSS puan şartı aranmıyor. 
 
Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen genel şartlar aranıyor. 
 
HARRAN ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
 
Adaylar, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yani 4 Ağutos'a kadar başvurularını yapabilecek. Adayların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Posta ile yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecek. Başvurular sadece tek bir unvan üzerinden yapılacak. 
 
HARRAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI İLANI 
 
 
 
 
 

ETİKETLER

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Harran Üniversitesi personel alımı sağlık personeli alımı personel alımı hemşire alımı sağlık teknikeri alımı sağlık personeli alım Harran Üniversitesi KPSS laborant alımı Resmi Gazete
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.