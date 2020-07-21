Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi personel alımı! 75 sağlık personeli alınacak! Başvurular nasıl yaplır?

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 75 hemşire, ebe, eczacı, laborant, sağlık teknikeri ve sağlık personeli alınacak. Peki, Harran Üniversitesi personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi personel alımı başvuru şartları...

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 50 hemşire, 4 ebe, 2 eczacı, 2 laborant, 8 sağlık teknikeri ve 8 sağlık personeli alınacak. Peki, Harran Üniversitesi personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi personel alımı başvuru şartları...

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi personel alım ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde istihdam edilmek üzere 75 sözleşmeli personel alınacak.

Harran Üniversitesi'nin ilanına göre, üniversite hastanelerinde istihdam edilmek üzere 50 hemşire, 4 ebe, 2 eczacı, 2 laborant, 8 sağlık teknikeri ve 8 sağlık personeli alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Personel alımı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yapılacak.

Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylardan KPSS puan şartı aranmıyor.

Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen genel şartlar aranıyor.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, ilanın Resmi Gazete 'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yani 4 Ağutos'a kadar başvurularını yapabilecek. Adayların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Posta ile yapılan müracaatlar kabul

edilmeyecek. Başvurular sadece tek bir unvan üzerinden yapılacak.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI İLANI