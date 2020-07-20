Harran Üniversitesi personel alımı! En az ilköğretim mezunu 74 personel alınacak! İŞKUR iş ilanları!

Harran Üniversitesi Hastanesi'nde çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 74 sürekli işçi alımı yapılacak. Peki, Harran Üniversitesi İŞKUR sürekli işçi başvuruları nasıl yapılır? İşte Harran Üniversitesi personel alımı ile ilgili detaylar...

Harran Üniversitesi İŞKUR aracılığıyla 74 sürekli işçi alımı yapacak. Harran Üniversitesi ilköğretim, ortaöğretim ve lise mezunu personel alımı başvuruları başladı. Peki, Harran Üniversitesi İŞKUR sürekli işçi başvuruları nasıl yapılır? İşte Harran Üniversitesi personel alımı ve başvuru şartları...

Harran Üniversitesi Hastanesi'nde çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 74 sürekli işçi alımı yapılacak. Harran Üniversitesi personel alımı başvuruları başladı.

Harran Üniversitesi sürekli işçi kadrosunda 10 güvenlik görevlisi, 40 hasta bakımı ve temizliği görevlisi, 20 temizlik görevlisi ve 4 eski hükümlü temizlik görevlisi alınacak.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

*En az lise ve dengi mezunu olmak.

*Geçerli Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına/Belgesine sahip olmak. (Belge teslim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik süresi olmak.)

*En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.(Devriye gezilmesi için zaruridir.)

*Başvurunun son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

*Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.

*Üniversitemiz Hastanelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

Şanlıurfa il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

HASTA BAKIMI VE TEMİZLİĞİ GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

*Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanının

engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da

sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım tekniseyenliği dallarından birinden mezun olmak

* Başvurunun son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

*Hasta bakımı ve temizliği işini yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak

*Şanlıurfa il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak

TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

*En az ilköğretim mezunu olmak.

* Başvurunun son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

* Üniversitemiz Hastanelerinde vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak

*Temizlik işi yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.

*Şanlıurfa il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

ESKİ HÜKÜMLÜ TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

*En az ilköğretim mezunu olmak.

* Başvurunun son günü itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.

*Temizlik işi yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.

* Üniversitemiz Hastanelerinde vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

*Şanlıurfa il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

*Eski hükümlü kadrosuna başvuran adaylar eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmek.

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Harran Üniversitesi ilanına başvuru yapacak adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecek.

Adaylar başvurularını İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapabilecek. Başvurular 24 Temmuz 'da sona erecek.

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