Haritayı Emniyet hazırladı… İşte uyuşturucu trafik rotası!

Türk güvenlik güçlerinin yaptığı çok önemli operasyonlarla üç önemli uyuşturucu hattı dağıldı. Peki dünyada uyuşturucu trafiği nasıl işliyor? Emniyet'in hazırladığı bu haritalar ne anlama geliyor? CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, uyuşturucu trafik rotasını anlattı.

Emniyet Türkiye'nin uluslararası alanda peş peşe yaptığı operasyonlar zehir tacirlerine büyük darbe vurdu. Doğu'dan Batı'ya, Batı'dan Doğu'ya gönderilen uyuşturucunun rotalarında değişimler oldu... Peki artık hangi rotalar kullanılıyor?

Dünyada uyuşturucu arzı artıyor ara sokaklarda tezgahlar kuruluyor gençler zehir kıskacına alınıyor o kıskacın ortasında Türkiye de var. Türkiye uyuşturucu kaçakçılığı rotasında önemli bir yerde. doğal olarak ticaret yolları üzerinde olduğu için hem konumu itibariyle önemli bir yerde.

İran, Uluslararası ölçekte yapılan uyuşturucu ticaretinin başında eroin geliyor. Tüm dünyayı boyunduruğu altına almayı hedefleyen zehrin ana üretim yeri Afganistan Pakistan üçgenindeki "altın hilal" olarak tabir edilen bölge. Sevkiyat için hedef ülke ise türkiye, avrupa ve amerika ....

GELENEKSEL ÜÇ ROTA VAR

Uyuşturucu sevkiyatında geleneksel 3 rota kullanılıyor. Bunlar Türkiye'yi içine alan Balkan rotası, Kuzey Karadeniz rotası ve deniz taşımacılığı tercih edilen Güney rotası..

FERAMUZ ERDİN- GÜVENLİK UZMANI

“Uyuşturucu kaçakçılığını ve imalatını iki taraflı değerlendirmek lazım. Birincisi doğudan batıya olan, ikincisi batıdan doğuya olan uyuşturucu kaçakçıları. Her iki durumda da hem türkiye, hem kuzeydeki Kafkas hem de Güney’deki Akdeniz rotasında kaçakçılıkta önemli birer rota olarak ortaya çıkıyor."

TÜRKİYE’DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI ROTA DEĞİŞTİRTTİ

Türkiye balkan rotası'nda eroinin geçtiği transit ülke konumundaydı, ancak son yıllarda zehir tacirlerine önemli operasyonlar yapıldı. Onlardan biri de, Erzincan 'da bir ton 271 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyondu.

Bu ve benzeri büyük operasyonlar, zehir tacirleri için caydırıcı oldu, yeni bir rota belirlendi. Artık eroin Afganistan-İran-Pakistan üçgeninden, Kazakistan Kırgızistan ve Kafkaslar üzerinden Ukrayna 'ya oradan da Avrupa'ya taşınmaya başlandı..”

Narkotik Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul polisi Karadeniz’in kuzeyine kayan uyuşturucu güzergahının da peşini bırakmadı. Hem Kazakistan'da hem de avrupa'da 2 tondan fazla uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonların baş aktörü oldu."