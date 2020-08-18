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Hariri suikastinin kilit ismi: Selim Cemil Ayyaş

AA |  18 Ağustos 2020 Salı - 23:53 | Son Güncelleme : 18 08 2020 - 23:53

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi, 15 yıl sonra 4 saatten fazla süren duruşmada, Lübnan eski Başbakanı Refik Hariri ve diğer 21 kişinin ölümüyle ilgili Hizbullah örgütü üyesi Selim Cemil Ayyaş'ı suçlu buldu.


Suikasti gerçekleştiren hücreden sorumlu olan ve Hariri'nin  Beyrut'taki konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda bizzat yer alan Ayyaş, Suriye  rejimi ve İran'ın müttefiki Lübnan Hizbullah örgütünün üyesi olarak biliniyor.
 
Hakkında çok az şey biliniyor
 
Suikastten sonra sırra kadem basan Ayyaş, aradan geçen 15 yıla rağmen  hala bulunamadı. Bir sır gibi saklanan ve bugün yapılan duruşmada gıyabında  yargılanan Ayyaş'la ilgili bilinenler mahkeme dosyasına giren kısıtlı bilgilerden  öteye geçemiyor.
 
Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nin internet sitesine yer alan  bilgilere göre Ayyaş, 10 Kasım 1963'te Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye  bölgesindeki Haruf'ta dünyaya geldi.
 
Bundan başka hakkında yeterince bilgi bulunmayan Ayyaş, Hizbullah  içerisinde üstlendiği rol ve gizemli profiliyle merak uyandırıyor.
 
15 yıldır aranıyor
 
Bugün yapılan duruşmada, hiçbir makul şüpheye yer bırakmayacak şekilde  suçlu bulunan Ayyaş, mahkemece kendisine yöneltilen suçlamalarla dikkat çekiyor.
 
Patlayıcı kullanarak terörist eylemde bulunmak, Refik Hariri'yi  patlayıcı madde kullanarak kasten öldürmek, Hariri'nin yanı sıra 21 kişiyi  patlayıcı madde kullanarak kasten öldürmek ve patlayıcı madde kullanarak 226  kişiyi kasten öldürmeye teşebbüsle suçlanan Ayyaş, suikastin kilit ismi olarak  öne çıkıyor.
 
Hakkındaki ceza kararı 21 Eylül'de yapılacak duruşmada açıklanacak  olan Ayyaş, suikastten bu yana 15 yıldır aranıyor.
 
Bu arada mahkemede suikast davasında Ayyaş'la birlikte yargılanan  Hüseyin Hasan Anisi, Hasan Habib Merhi ve Esed Hasan Sebra hakkında ise delil  yetersizliğinden beraat kararı verdi.
 
Hariri'nin oğlu kısas istedi
 
Eski Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, düzenlediği basın toplantısında  "Fedakarlık bugün Hizbullah'tan olmalı." ifadelerini kullandı.
 
Katillerin Hizbullah saflarından çıktığını, bu nedenle adalete teslim  edilip cezalandırılmayacaklarına inandıklarını ifade eden Hariri, "Tekrar  ediyorum: Onlar adalete teslim edilene ve kısas yapılana kadar rahatlamayacağım."  dedi.
 
Hükümetin ortağı olan Hizbullah ise mahkemeyi ABD ve İsrail'in  elindeki bir siyasi araç olarak görüyor.
 
Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, birkaç gün önceki  televizyon konuşmasında Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinin açıklayacağı karara  işaret ederek, şunları söylemişti:
 
"Karar ne olursa olsun bizim için yok hükmündedir. Hizbullah'ı hedef  almak için Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesini fırsata çevirmek isteyenler var."
 
Lübnan Başbakanı Hariri, 2005 'te bomba yüklü araçla düzenlenen  suikast sonucu, korumaları ve yardımcılarıyla beraber hayatını kaybetmişti.

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Birleşmiş Milletler Selim Cemil Ayyaş Hizbullah
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