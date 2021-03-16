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Harika Avcı yaşadığı dehşeti böyle anlattı!
Harika Avcı magazin gündemini sallıyor. Avcı'nın evinde bulunan 1 milyon 568 bin lirasını çaldığı iddiasıyla yargılanan hizmetli, bu kez ünlü şarkıcıyı yaraladığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkacak. Harika Avcı, yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili yüzleştiği hizmetlisiyle aralarında çıkan tartışmada, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını ve bir dişinin çatladığını belirtti.
Harika Avcı'nın hizmetlisi Sunay Y, ünlü sanatçıyı darp ettiği iddiasıyla yargılanacak. Avcı "Paramı çaldıktan sonra konuşmak için çağırdığım hizmetlim beni dövdü. Dizimden, elimden yaraladı, ön dişim çatladı" dedi.