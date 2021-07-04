Hareketsiz yaşam bel fıtığına zemin hazırlıyor!

Bel Ağrı sı, dünyada soğuk algınlığından sonra en sık görülen sağlık sorunu olduğunu dile getiren Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Serbülent Gökhan Beyaz, bel ağrısının en sık nedenlerinden biri bel fıtığı olduğunu dikkat çekti. Bel fıtığı iki omur arasında bulunan yastık görevi yapan disklerin ağır yük kaldırma, aşırı kilo, hareketsiz yaşam, stres, sigara kullanımı, uzun dönemde oluşan kireçlenmeler, ergonomik olmayan ofis malzemeleri ve yataklar yüzünden su içeriğinin azalmasıyla diskin yapısı bozulmasıyla ortaya çıktığını belirten Dr. Beyaz, bel fıtığı ile ilgili merak edilenleri anlattı.

İDRAR VE BÜYÜK ABDEST TUTAMAMA VARSA AMELİYAT!

Bel ağrılarının büyük çoğunluğu kendiliğinden ya da konservatif tedavi dediğimiz ağrı kesici, kas gevşetici, masaj ve fizik tedavi uygulamalarıyla geçer. İngiltere ’ de çok sayıda hasta üzerinde yapılan araştırmada bel fıtığı olan hastaların yüzde 86’sında bu tür tedavilerle iyi sonuçlar alındığı bildirilmektedir. Gelişmiş ülkelerde bel fıtığına bağlı açık ameliyatlar (sadece idrar ve büyük abdest tutamama, ayaklarda ve bacaklarda güç kaybı olduğunda) daha az uygulanmaktadır.

AMELİYATSIZ BEL FITIĞI TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Dr. Serbülent Gökhan Beyaz sözlerine şöyle devam ediyor;

Bel fıtığının ameliyatsız tedavisinde son yıllarda birçok yöntem geliştirilmiş ve klinik kullanıma girmiştir. Epiduroskopi yöntemi ise bu yöntemlerden biridir. Bu yöntem epidural alanın yani omurilik kanalının görüntülenmesidir. Bunu halkımızın çok aşina olduğu laparoskopik ameliyatlar veya endoskopik girişimlerde olduğu gibi bir televizyon ekranından dokuların görülmesiyle yapılan ameliyatlardır. Epiduroskopi ile ilk yıllarda omurilik kanalı görüntülenmiş, omurilik kanalındaki damarlar, sinirler ve fıtıkların görüntülenmesini sağlamıştır. Teknolojinin ilerlemesiyle iki kanalllı epiduroskoplar üretilmiş, bir tarafdan kamera yerleştirilirken diğer taraftan tıbbi araçların yerleştirilmesine olanak sağlayarak iki kanalın da kullanılmasını kolaylaştırmıştır. Özellikle son birkaç yıl içerisinde yapılan çalışmalar sayesinde bel fıtığının ameliyatsız tedavisinde güvenli ve başarılı olduğunu gösterilmiştir.

AMELİYATSIZ BEL FITIĞI TEDAVİSİNİN AVANTAJLARI

1934 yılında Mixter ve Barr tarafından fıtıkların açık ameliyatla çıkarılmasını tekniğinin ortaya konulmasından beri neredeyse 100 yıl yakın bir süre geçti. Açık ameliyat tekniğini keşfeden Barr, bel fıtığına neden olan diskin %80-90’ nın sıvıdan ibaret olduğunu, bu durumda neden fıtıklaşmış diski vücuttan çıkartma işleminde cerrahi aletlere neden gerek olsun ki? diye ifade etmiştir. Biz de açık ameliyat tekniğinin yerini SELD tekniği ile Epiduroskopik diskektomi alabilir mi? Peki nedir bu teknik?