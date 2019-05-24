Hareketli saatler! Çok sayıda polis onun için toplandı...

Düzce'de, daha önce elindeki bıçakla çevresindeki kişilere saldıran Afgan uyruklu kişi, bu kez evine gittiği arkadaşlarına saldırdı. Polis eve gelince kendini pencereden atmakla tehdit eden, etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada bir polisin belinden silahı alan kişi, güçlükle etkisiz hale getirildi.

Olay gece saatlerinde Düzce Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Önceki gün, inşaatlarda çalışan Afgan uyruklu kişi parasına alamadığı gerekçesiyle bunalıma girerken, Eski Bolu Caddesi'nde elindeki bıçağı çevresindekilere doğru salladı. Polis etkisiz hale getirdiği Afgan uyruklu kişiyi gözaltına aldı. Serbest kalan Afgan uyruklu kişi bu kez sahur vakti arkadaşlarının evine giderek 2 kişiye saldırdı. Bu sırada evden bağırmalar geldiğini duyan bekçiler olay yerine takviye kuvvet istedi.

Olay yerine gelen çok sayıda polis eve girince adının Cuma olduğu öğrenilen kişi, pencereye çıkarak kendisini atacağını söyledi. Polis bir anlık dalgınlığından yararlandığı kişiyi evin içerisine çekti. Kelepçelenerek gözaltına alınan kişi, binadan çıkarılırken polislerden birisinin belindeki silahı aldı. Silahının alındığını gören polis etraftakilere bağırarak şahsın silahı tuttuğu taraftan çekilmelerini istedi. Polis, silahı Afgan uyruklu kişinin elinden aldı.

Ambulansa bindirilen kişi bu kez de sağlık ekibine saldırdı. Polisler ambulansa binerek şahsı etkisiz hale getirdi. Kontrol altına alınan kişi Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Evine gelen arkadaşının saldırması sonucu elinden hafif yaralanan Afgan uyruklu kişi ise Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.