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Hareket halindeyken alev alan otomobil yandı

DHA |  03 Eylül 2021 Cuma - 9:30 | Son Güncelleme : 03 09 2021 - 9:30

Batman- Siirt Çevre Yolu'nda seyir halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.


Dün akşam, Siirt yönüne giden Halil Çelik yönetimindeki 56 BB 521 plakalı otomobil, hareket halindeyken alev aldı. Otomobilden duman çıktığını fark eden Çelik, aracı park edip indi. Çelik’in ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Batman Belediyesi itfaiye ekipleri, alev topuna dönen araca müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında araç kullanılmaz hale geldi.
 

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