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Hareket halindeki uçağın acil kapısından kanadına çıktı!

AA |  30 Eylül 2021 Perşembe - 18:54 | Son Güncelleme : 30 09 2021 - 18:54

ABD’de, uçak indikten sonra terminale yaklaşırken acil çıkış kapısından kanadına çıkan bir yolcu gözaltına alındı.


Yerel 10 Televizyon kanalına göre, Kolombiya'dan Florida'nın Miami  şehrine inen Amerikan Havayollarına ait uçak perona yaklaşırken, bir yolcu acil  çıkış kapısını açarak uçağın kanadına çıktı.
 
Adının Christian Segura olduğu öğrenilen 33 yaşındaki Amerikan  vatandaşı yolcu, uçak perona yanaştıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı.
 
Segura'nın polise kendisini iyi hissetmediğini söylediği, yapılan ilk  muayenesinde yüksek tansiyon tespit edildiği bildirildi.
 
Amerikan Havayolları şirketi de konu ile ilgili yazılı açıklama  yaparak, olay hakkında bilgileri olduğunu, olayın diğer yolcular arasında her  hangi bir endişeye veya uçağın gecikmesine neden olmadığını kaydetti.
 

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ABD uçak terminal
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