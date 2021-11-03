Harcamayan kaybediyor! Son gün 31 Aralık...

Tüketici dernekleri, vatandaşları yıl sonuna kadar sadakat kartlarında biriken para puanları kullanmaları yönünde uyarıyor. Şirketlerin müşterilerine sunduğu sadakat kartlarındaki puanların bir kısmı 31 Aralık’ta geçerliliğini yitirecek.

Giyim, market, akaryakıt ve havayolu gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren firma müşterilerine para puan kazandırıyor. Müşteriler söz konusu para puanları alışveriş yaptıkları sırada kullanabiliyor. Para puanların bir kısmı yıl sonunda sıfırlanırken, bir kısmı da geçerliliğini yitirecek. Tüketici dernekleri bu para puanların ihtiyaç kapsamında kullanılmasını önerirken, firmalar ise tüketicilerini mağdur etmemek ve alışverişe teşvik etmek için kısa mesaj veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapıyor.

Yıl sonu yaklaşırken tüketicilerin kendilerine gelen kısa mesaj ya da e-posta gibi bildirimleri dikkate alarak para puanlarını süresi geçmeden kullanmalarını önerdiklerini kaydeden Ağaoğlu, şöyle konuştu: “Çünkü bu para puanların her ne kadar silinmesi hukuka aykırı görünse bile tüketicinin ayrıca bir uğraşa girmemesi açısından hem kredi kartı hem de marka kartlarında biriken puanlarını süresi içinde kullanmaları kendilerine kolaylık sağlayacaktır.”

Alışveriş tuzağı

Bazı markaların hediye para puanları şartlı verdiğine değinen Ağaoğlu, “Örneğin, tüketicinin 50 liralık hediye puanı kullanabilmesi için 250 liralık alışveriş yapmaları isteniyor. Bu tür puanlar alışveriş tuzağıdır. Tüketiciler sırf puan kullanmak amacıyla aşırı tüketime kaçmamalı” diye konuştu. Para puanların son güne bırakılmadan zamana yayılarak ihtiyaç doğrultusunda kullanılması gerektiğini belirten Ağaoğlu, tüketicilerin sakin gün ve saatlerde alışveriş noktalarına giderek para puanlarını da sorgulayabileceğini sözlerine ekledi.

Tarih sınırları farklı

Kredi ve banka kartlarında da tüketicilerin harcamalarına göre para puanlar birikiyor. Her bankanın para puanların kullanılması gereken tarih sınırlaması konusunda farklı uygulamaları bulunuyor. Bu süreler 6 ay ila 24 ay arasında değişebiliyor. Bu nedenle tüketicilerin bankaların mobil uygulamaları ya da çağrı merkezlerinden puanların son kullanım tarihleriyle ilgili bilgi alması gerekiyor.