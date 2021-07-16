16 Temmuz 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.367 -0.01 EURO 10,0840 -0.52
USD 8,5090 -0.65 ALTIN 499,560 -0.90
CANLI BORSA
TÜMÜ

Harbiye'de Simge ve Rubato rüzgarı esti!

16 Temmuz 2021 Cuma - 9:43 | Son Güncelleme : 16 07 2021 - 9:45

Simge ve Rubato önceki akşam Harbiye Açıkhava'da sahne aldı. İkili, hem eğlenceli hem de romantik anlar yaşattı.


Simge ve Özer Arkun, Göksun Çavdar ile Eralp Görgün’den kurulu Rubato önceki akşam Harbiye Açıkhava sahnesinde müzikseverlerin karşısına çıktı. Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; Simge’nin performansı ile başlayan konser Rubato ile devam etti. İkiliyi izlemeye gelenler hem eğlenceli hem de romantik saatler geçirdi.
 
Harbiye’de Simge ve Rubato rüzgarı
 
Simge ve Rubato, Ercan Saatçi ile Ufuk Yıldırım bestesi “Sus”, İbrahim Tatlıses klasiklerinden “Kal Benim İçin” ve Sezen Aksu şarkılarından “Ben de Yoluma Giderim” şarkılarında düet yaptı. Simge, sahnedeki dansıyla bolca alkış aldı.
 
Harbiye’de Simge ve Rubato rüzgarı
 
Simge ve Rubato’yu izlemeye gelenler arasında Suzan Kardeş ve Gonca Vuslateri vardı. Vuslateri, “Size bayılıyorum” dedikten sonra sahneye çıkarak Sezen Aksu’yu taklit etti. 
 
 
 

ETİKETLER

simge rubato harbiye açıkhava sahne
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.