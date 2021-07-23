Harbiye'de Gökhan Türkmen coşkusu

Gecenin konukları arasında Hazal Kaya, Duygu Sarışın, Çiçek Dilligil, Mustafa Mert Koç, Deren Talu ve annesi Defne Samyeli de vardı. Sarışın, “Çok heyecanlıyız Gökhan’ı izleyeceğimiz için aylar, yıllar sonra tekrar böyle bir yerde beraber temas halinde olabilmek o kadar değerli ki” dedi.
Oyuncu, “Çağatay Ulusoy’u görmedik, gelmedi mi?” sorusunu “Çağatay toplantıda” şeklinde cevapladı. Melisa Aslı Pamuk ile aşk yaşayan Koç ise, “Şu an çok güzel bir arkadaşlığımız var. Bakalım, hayırlısı” diye konuştu. Seçkin Şenvardar/Milliyet