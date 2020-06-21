Hantur Dağı’ndan dumanlar yükseliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Haftanin’e başlattığı Pençe-Kaplan Operasyonu’nda, stratejik Hantur Dağı’nı savaş uçakları ve helikopterlerle etkili vurdu, bölgeye indirilen komandolar yeni hedefleri ele geçirdi.

Komandolar, örgütün üslenme merkezlerine doğru ilerlerken dün bölgedeki bir çok hakim tepeye yine Skorsky tipi helikopterle operasyon timleri takviye edildi. Komandoların yanı sıra bölgeyi iyi bilen korucular da harekât alanına sevk edildi. Komandoların inişi sırasında, taciz ateşi açan teröristler ise İHA’lar tarafından tespit edilerek SİHA’lar tarafından vuruldu.

Haftanin sınırları içinde yer alan Derkar ve Şeladiz kasabalarına bağlı dağlık bölgeler ile Metina, Gare ve Hakurk bölgelerine de hava harekâtları düzenlendi. İran sınır hattındaki Bradost bölgesi sınırları içinde yer alan dağ ve Zaho’ya bağlı tepeler de havadan vuruldu. TSK ’nın Bradost alanına karadan da yoğun sevkiyat yaptığı öğrenildi. Sevkiyatla Haftanin harekâtının geniş alanlara yayılabileceği değerlendiriliyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ile sınırda incelemelerini sürdürdü. Pençe-Kaplan Operasyonu’nun sevk ve idare edildiği sınır bölgesindeki harekât merkezinde gece geç saatlere kadar kalan Akar ve komuta kademesi, operasyonu komuta etti. Akar ve komutanlar sonrasında helikopterle sınırın sıfır noktasındaki Siyah Kaya Üs Bölgesi’ne giderek operasyon bölgesini de yerinde inceledi. 950 metre rakımlı Siyah Kaya Üs Bölgesi, Irak sınırının sıfır noktasında, Pençe-Kaplan Operasyonu’nun yapıldığı bölgeye en yakın üs bölgelerinden biri.

150 mağara ele geçirildi

Teröristlerin döktüğü kanın hesabının bugüne kadar sorulduğunu, bundan sonra da sorulmaya devam edileceğini vurgulayan Akar, “Mehmetçik’in yeni bir başarısına şahit oluyoruz. Bunu da inşallah başarıyla sonuçlandıracağız. Şu ana kadar teröristlerin inlerine, mağaralarına girildi. Bu inleri, mağaraları başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediliyor. Şu ana kadar 150 civarında mağara ele geçirildi. Bu alçakların tuzakladığı 160 civarında el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. Çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi. Şu ana kadar hava, kara birliklerimizin ateşi sonucu 700’den fazla hedef vuruldu” dedi.

Namaz Dağı’na çıktılar