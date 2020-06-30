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Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'a eski sevgili şoku!
Kendisinden 19 yaş küçük sevgilisinden ayrılmak istediği için tehdit ve psikolojik baskıya maruz kaldığını ileri süren 'Hanımağa' lakaplı haraç çetesi lideri Güniz Akkuş, savcılığa başvurdu. Aile Mahkemesi’nden aldığı tedbir kararına rağmen evinin etrafında dolaşarak sosyal medya paylaşımlarıyla huzurunu bozan eski sevgilisini savcılığa ihbar eden Hanımağa’nın ihbarı ardından eski sevgili hakkında 1 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.