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Hanife'nin dolgusunun dozu kaçınca...

Hanife'nin dolgusunun dozu kaçınca... Evlilik programlarının popüler olduğu dönemde Hanife Gürdal, adından sıklıkla bahsedilen isimler arasında yer alıyordu.
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