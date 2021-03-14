Hanife Gürdal kocasıyla barıştı dekolteli pozlar gitti!

Evlilik programlarıyla tanınan Hanife Gürdal özel hayatıyla da gündemde.Gürdal, kocası Kemal Ayvaz ile yine barıştı. Gelin adayı Hanife boşanma aşamasında paylaştığı dekolteli pozları ise sildi.

Evlilik programlarının sona ermesinin ardından sosyal medya fenomeni haline gelen ünlü gelin adayı Hanife Gürdal kocası Kemal Ayvaz ile bir küs bir barış hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Son olarak mini etekli ve göğüs dekolteli pozlarını paylaşınca boşanma kararı aldığı ortaya çıkan Hanife kısa süre önce kocasıyla yeniden barışmıştı.Hanife katıldığı bir programda ise eşi Kemal Ayvaz’ın ailesinin kendisini istemediğini, Kemal’in ailesinin baskısı altında kaldığını ve Ayvaz’ın ailesine karşı kendisini korumadığını ifade etmişti.