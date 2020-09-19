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Hanife Gürdal'dan eski eşine gönderme: Emeklerimi sana yar etmiyorum

Katıldığı izdivaç programları ile şöhreti yakalayan Hanife Gürdal'ın, fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile dokuz aylık evliliği bitti. Gürdal, boşanmanın ardından sosyal medya hesabından eski eşine göndermede bulundu.

Hanife Gürdal'dan eski eşine gönderme: Emeklerimi sana yar etmiyorum Bir döneme damga vuran evlilik programlarıyla adını duyuran Hanife Gürdal, RTÜK tarafından programların yasaklanmasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye başlamıştı.
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