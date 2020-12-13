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Hanife Gürdal'a eleştiri yağdı! 'Beri beni delirttiniz'
Katıldığı evlendirme programı ile adını duyuran Hanife Gürdal sosyal medya paylaşımlarıyla kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Son zamanlarda paylaştığı fotoğraflar eleştiri konusu olurken Hanife olumsuz yorumlar karşısında sessizliğini bozdu
Fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile evlenen ve şimdilerde Trabzon'da yaşayan Hanife Gürdal, 575 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.