Hangi üniversiteler uzaktan eğitime geçti? İşte uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler!

Sağlık Bakanlığı'nın YÖK’e güz döneminde uzaktan eğitim tavsiyesi üzerine üniversiteler tek tek uzaktan eğitim kararını açıklıyor. Son olarak 3 üniversite de uzaktan eğitim kararı aldı. Peki, Hangi üniversiteler uzaktan eğitime geçti? Üniversiteler açılacak mı? İşte uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler!

Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) gönderdiği güz dönemindeki eğitim e dair görüş yazısına verdiği cevapta üniversitelerde eğitimin uzaktan yapılmasını tavsiye etti. YÖK ise kararı üniversitelere bıraktı. YÖK'ün üniversitelere gönderdiği yazı ile birlikte üniversiteler de tek tek uzaktan eğitime geçiyor. Son olarak ODTÜ'nün uzaktan eğitim kararının ardından 3 üniversiteden de aynı kara geldi. Peki, Hangi üniversiteler uzaktan eğitime geçti? Üniversiteler açılacak mı?İşte uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler!

YÖK corona virüs sürecinde üniversitelerin açılması ve eğitimi ile ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan tavsiye aldı. Sağlık Bakanlığı , Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) gönderdiği güz dönemindeki eğitime dair görüş yazısına verdiği cevapta üniversitelerde, “2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde, teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılmasını, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda ise uygulamaların mümkünse ertelenmesini” istedi.

YÖK tarafından bütün üniversite rektörlüklerine gönderilen yazıda, Covid-19 küresel salgınıyla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi alanlarına alınacak tedbirlere ilişkin çeşitli düzenlemeler yapıldığı ve bunların uygulamaya konulduğu belirtildi.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

YÖK'ün verdiği bilgiler ışığında üniversiteler açılış tarihlerine ve eğitim şekillerine kendileri karar verecek. Bu kapsamda bilgi almak isteyen öğrencilerin, öğrencisi oldukları üniversitelerin resmi sosyal medya hesapları ile web sitelerini takip etmesi gerekiyor.

UZAKTAN EĞİTİME GEÇEN ÜNİVERSİTELER

Üniversiteler, 2020-2021 eğitim yılında eğitimin nasıl olacağı konusunda, senatolarında yapılan toplantılar neticesinde alınan kararları resmi web siteleri ve sosyal medya hesaplarından ilan ediyor.

Son olarak İstanbul 'da eğitim veren Yıldız Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi, bu kapsamda senatolarında alınan kararları duyurdu.

Marmara Üniversitesi bugün yaptığı açıklama ile bu eğitim döneminde derslerin uzaktan yapılacağını ilan etti. Kurumun açıklamasının tamamı şöyle;

"Üniversitemizin senato kararına göre 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetleri uzaktan öğretim (çevrimiçi) usulü ile gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimiz çevrimiçi öğrenim usulü ile yani derslerini canlı olarak internet üzerinden takip edeceklerdir. Bu şekilde her şeyden önce korona virüse karşı ciddi bir önlem almış olacağız, riskli grup içinde yer alan öğrenci, öğretim elemanı ve idari personelimizin sağlık endişelerini izale etmiş olacağız."

Yıldız Teknik Üniversitesi de uzaktan eğitim modeli ile eğitimlerine devam edeceğini açıkladı. Rektör'ün Twitter hesabından konuya dair bilgiler verildi.

Üniversitelerden bazılarının aldığı kararlar şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi

22 Ekim’de başlayacak güz dönemi dersleri ağırlıklı olarak online olsa da bazıları yüz yüze yapılacak. Final sınavları yüz yüze olacak, derslik ve laboratuvarda yapılacak çalışmalara katılacak öğrenciler bir form dolduracak. Maske ve masefe kuralına uymak zorunlu olacak. Kültürel ve spor tif faaliyetler ile kulüp faaliyetleri önceden başvurularak gerekli sağlık önlemlerinin alınması ile planlı bir şekilde yapılacak. Okuldaki yurtlardan biri de karantina yurdu olarak hizmet verecek.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6’ncı sınıf klinik uygulamaları, Veteriner Fakültesi 4 ve 5’inci sınıf klinik uygulamaları, Sağlık Bilimleri Fakültesi ‘Ebelik’ programı 3 ve 4’üncü sınıf uygulamaları, Florance Nightingale Hemşirelik Fakültesi 4’üncü sınıf ‘klinik uygulama’ dersi hariç, üniversitenin tüm birimlerinde önlisans ve lisans dersleri, uygulamaları ve sınavları uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacak. Lisansüstü teorik dersler dijital imkânlarla uzaktan öğretim yöntemiyle, tez ve uygulamalar ise yüz yüze yapılacak.

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri ile devlet konservatuvarının pratik ve klinik uygulama derslerinin gerekli olan sağlık tedbirleri alınarak yüz yüze imkanlarla yapılmasının haricinde tüm akademik birimlerin ön lisans ve lisans programlarındaki ders, uygulama ve sınav faaliyetlerinin dijital imkanlarla ve uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılmasının kararlaştırıldığını bildirdi. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada şu karaların alındığı kaydedildi:

"Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri ile Devlet Konservatuvarının pratik ve klinik uygulama derslerinin gerekli olan sağlık tedbirleri alınarak yüz yüze imkanlarla yapılmasının haricinde üniversitemizdeki tüm akademik birimlerin ön lisans ve lisans programlarındaki ders, uygulama ve sınav faaliyetlerinin dijital imkanlarla ve uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılması kararlaştırılmıştır."

Dokuz Eylül Üniversitesi

Derslerin bir kısmı uzaktan, bir kısmı ise gerekli düzenlemeler ve önlemler alınarak yüz yüze yapılacak. YÖK’ün alacağı kararlar ve pandeminin gidişatı değişiklik yapılmasına neden olursa buna göre karar alınacak.

Yozgat Bozok Üniversitesi

Türkiye'de etkisini sürdüren korona virüs salgını nedeniyle Yozgat Bozok Üniversitesi, 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılını uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldı.

Senatodan yapılan açıklamada, "2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi için 'Uzaktan Eğitim' kararı almış bulunmaktayız. Bu karar tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarımız için planlanan bir eğitim-öğretim müfredatı olarak hayata geçecektir. Alınan bu kararda elbette Sağlık Bakanlığımızın konu ile ilgili görüşleri doğrultusunda YÖK'ün tavsiyeleri esas olmakla birlikte Yozgat Valimizin Başkanlığında oluşturulan İl Pandemi kurulunun aldığı kararlar ve sonrasında Senatomuzla gerçekleştirilen toplantıdan çıkan ortak görüş etkili olmuştur. Sizlerle bir arada olabilmenin, yüz yüze eğitimin imkanlarını konuşup, şartları olgunlaştırmaya çalışırken yine neticesi sizler ve üniversitemiz için en sağlıklısı olacağına inandığımız bu kararın yeni eğitim-öğretim yılı için hayırlı olması temennimizdir. Pandemi sürecinin seyrine göre Senatomuz sizlerle karma eğitim temelinde yüz yüze eğitimin imkanları üzerinde yeni kararlar alabilecektir" denildi.

Senato tarafından alınan karar gereği 5 Ekim 2020 Pazartesi günü uzaktan eğitim ile başlayacak güz dönemi dersleri ile ilgili 2020-2021 Akademik Takvim, üniversitenin resmi web sayfasından ilan edilecek.

Munzur Üniversitesi

Munzur Üniversitesi Covid-19 salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılının uzaktan eğitim olarak gerçekleştirilmesi yönünde karar aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada:" Sağlık Bakanlığının yaptığı uyarılar, Bilim Kurulunun aldığı tavsiye kararları ve Yükseköğretim Kurulunun salgına dair hazırladığı raporların yanı sıra 07.09.2020 tarihinde gerçekleştirilen üniversitemiz senato kararı sonucunda, Covid-19 küresel salgını ile mücadele kapsamında 5 Ekim'de başlayacak 2020-2021 akademik yılı eğitim-öğretim faaliyetlerinin güz döneminde geçerli olmak üzere uzaktan eğitim yolu ile devam etmesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mühendislik Fakültesine bağlı tüm bölümlerde, Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı hemşirelik ve ebelik bölümlerinde uygulamalı derslerin ilk 10 haftasının uzaktan eğitim yoluyla, son 4 haftasının ise yüz yüze eğitim yoluyla yapılması kararlaştırılmıştır" denildi.

ODTÜ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle, güz döneminde tüm derslerin uzaktan öğretim yöntemleriyle sürdürüleceğini duyurdu. Rektörlük, uygulamalı dersler için dönem sonunda ek süre tanınması konusunun pandeminin seyrine göre yeniden değerlendirileceğini bildirdi.

ODTÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, Üniversite Senatosu'nun 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi eğitim öğretim yönteminin belirlenmesi gündemiyle 4 Eylül 2020 tarihinde toplandığı ve güz döneminde tüm derslerin uzaktan öğretim yöntemleriyle sürdürülmesi; uygulamalı saati olan dersler için ilgili dönemin sonunda ek süre tanınması konusunun pandeminin seyrine göre yeniden değerlendirilmesi yönünde oy birliğiyle karar alındığı belirtildi.

Kararda, tüm akademik birimlerde güz dönemi derslerinin tüm düzenlemelerinin uzaktan öğretim yöntemleri kullanılarak yapılacağı bilgisi yer aldı. Kararda, eğitimin yüz yüze sürdürülebileceği bir ek süre kullanımının pandeminin seyrine göre değerlendirileceği bildirildi.

Uludağ Üniversitesi

Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, çalışmaların devam ettiğini, uygulama ve staj gerektiren birimlerde derslerin küçük gruplar halinde ve yüz yüze yapılacağını diğer birimlerde hibrit eğitim öngördüklerini açıkladı. Öğrencilere yüz yüze eğitimi mi yoksa online eğitimi mi tercih ettiklerine yönelik soru sorulacağını belirten Rektör Kılavuz, yüz yüze eğitimi tercih edenler için derslikteki öğrenci sayısının, o dersi seçen öğrenci sayısının üçte birinin geçmeyeceğini vurguladı.

Ege Üniversitesi

26 Ekim’de başlayacak güz dönemi derslerinde örgün ve uzaktan eğitim birlikte uygulanacak. Üniversite senatosunun aldığı karara göre, güz yarıyılında tıp, diş hekimliği fakülteleri ve yabancı diller yüksekokulu hariç diğer fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları eğitim ve öğretimlerinin yüzde 40’ını online (senkron) olarak yapacak.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Dersler uzaktan eğitimle yapılacak. Uzaktan yapılması mümkün olmayan uygulama dersleri için tedbirler alınacak.

Yıldız Teknik Üniversitesi

Tüm önlisans, lisans ve lisansüstü programları ve yabancı diller yüksekokulu eğitimleri uzaktan eğitimle senkron ve ders programlarında belirtilen saatlerde yapılacak. Bazı lisans ve lisansüstü derslerinin eş zamanlı olarak hem uzaktan hem yüz yüze yapılabilmesine imkân sağlanacak. Lisans ve lisansüstü eğitimde uygulamalı eğitim yapılması gereken durumlarda ders, proje, tez çalışmaları yüz yüze gerçekleştirilecek.

Bilgi Üniversitesi

Eğitim 5 Ekim’de başlayacak ve hibrit model uygulanacak. Dileyen öğrenciler derslerini uzaktan eğitim araçlarıyla dileyenler ise sınıf ortamında takip edebilecek.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Üniversite Senatosu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında derslerin, büyük çoğunlukla uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmasını kararlaştırdı.

Ankara Üniversitesi

Rektör Prof. Dr Necdet Ünüvar, Twitter hesabından, üniversite senatosunun 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı öğretim süreçleriyle ilgili kararlarını yayımladı. Buna göre, klinik uygulama veya intörn eğitimi içeren programlarda karma eğitim (hibrit), diğer programlarda ise uzaktan eğitim yöntemleri uygulanacak. Teorik dersler ve teorik dersle bütünleşen laboratuvar uygulamaları uzaktan öretim yoluyla çevrimiçi yapılacak. Üniversitenin tıp, diş hekimliği, hemşirelik ve veteriner hekimliği programlarında yürütülen klinik uygulama veya intörn eğitimleri, pandemiden korunma, fiziki koşullar ve öğrenci sayıları dikkate alınarak seyreltilmiş gruplarla dönüşümlü olarak ilgili fakülteler tarafından planlanacak. Öğretmenlik uygulamaları, pandemi koşulları ve korunma kuralları dikkate alınarak ilgili kurumlarla işbirliği içinde yürütülecek.

Bursa Teknik Üniversitesi

Senato’nun aldığı kararla yeni eğitim ve öğretim döneminin ilk yarısını, uzaktan eğitim yöntemiyle yürütecek. Toplam 11 maddeden oluşan işleyişte, ‘uzaktan eğitim faaliyetlerinin senkron ve asenkron yöntemlerle dersin yürütücü tarafından okul içerisinde ve ders programlarında belirlenen saatlerde yapılması’ öngörülüyor. Tüm alınan kararların, ‘pandemi sürecine bağlı olarak Yükseköğretim Kurumunun alacağı kararlara göre değişebileceği’ de vurgulanıyor.

İskenderun Teknik Üniversitesi

Üniversite Senatosu, Rektör Vekili Prof. Tolga Depci başkanlığında toplanarak yeni dönemle ilgili kararlar aldı. Toplantıda salgın koşulları nedeniyle öğretimin güz döneminde uzaktan yapılması kararlaştırıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Tolga Depci, yüz yüze öğretim yapmayı çok istediklerini ancak toplum olarak içinde bulunulan sürecin buna çok elverişli olmadığını belirtti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi

Anadolu Üniversitsi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ile ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu imzasıyla yayınlanan açıklamada, tüm dünyayı tehdit eden Kovid-19 salgını nedeniyle 2019-2020 bahar yarıyılında eğitim ve öğretim faaliyetleri büyük ölçüde uzaktan öğretim teknikleri kullanılarak yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Kovid-19 salgınının hala devam etmesi ve henüz vaka sayılarının beklenen seviyeye düşmemesi nedeniyle örgün eğitimin bütünüyle uygulanabilir olmadığı vurgulandı. Ancak üniversitelerin çok farklı alanlarda eğitim-öğretim faaliyeti göstermesi sebebiyle de tüm akademik birimlerde uzaktan eğitimin uygulanamayacağı ifade edildi.

Sakarya ile Sakarya Uygulamalı Bilimler üniversiteleri

Sakarya ile Sakarya Uygulamalı Bilimler üniversiteleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2020-2021 güz dönemi için sağlık birimleri dışında uzaktan eğitim modeli kararı aldı.

KONYA’DA ORTAK KARAR