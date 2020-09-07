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Hangi ülke nasıl sevişiyor? Dünyanın seks haritasında şaşırtan detaylar!
İngiliz gazetesi The Sun'da ülkelerin cinsel yaşamlarını kapsayan bir araştırma yayınlandı. Farklı ülkelerde yaşayan insanların cinsel yaşamlarını mercek altına alan araştırma sonuçları hayli ilginç. Araştırmada dünyanın farklı ülkelerindeki seks alışkanlıkları incelendi. Araştırmada ne yazık ki, Türkiye yer almıyor. Ancak diğer ülkelere ait oldukça enteresan sonuçlar yer alıyor. İşte ülkelerin seks yaşamı ile ilgili şaşırtan detaylar...
Yeni Zelanda:
Araştırmaya göre, Yeni Zelandalı kadınlar hayatları boyunca ortalama 20.4 seks partneri ediniyor. Bu rakama göre Yeni Zelandalı kadınlar, dünyanın en 'rastgele cinsel ilişki yaşayan' kadınları.