Hangi ülke daha güçlü? İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri...

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı sonrası sınır hattındaki gerilim bugün de devam ediyor. GlobalFirePower ise askeri güçlere ilişkin karşılaştırma yaptı. Hangi ülke daha güçlü? İşte Global Fire Power'ın listesine göre Azerbaycan ile Ermenistan'ın askeri güçlerinin karşılaştırması...
TOTAL GLOBAL INDEX
Azerbaycan: 138 ülkede 64. sırada
Ermenistan: 138 ülkede 111. sırada
İNSAN GÜCÜ / TOPLAM NÜFUS
Azerbaycan: 10 milyon 46 bin 516
Ermenistan: 3 milyon 38 bin 217
MEVCUT İNSAN GÜCÜ
Azerbaycan: 5 milyon 42 bin 346
Ermenistan: 1 milyon 696 bin 85
ASKERLİĞE ELVERİŞLİLİK
Azerbaycan: 3 milyon 781 bin 760
Ermenistan: 1 milyon 396 bin 726
AKTİF PERSONEL SAYISI
Azerbaycan: 126 bin
Ermenistan: 45 bin
SAVUNMA BÜTÇELERİ
Azerbaycan: 2,8 milyar dolar
Ermenistan: 1,3 milyar dolar
TOPLAM HAVA GÜCÜ/UÇAK
Azerbaycan: 147 adet
Ermenistan: 64 adet
SAVAŞ UÇAĞI
Azerbaycan: 17 adet
Ermenistan: -
TOPLAM KARA GÜCÜ/ SALDIRI TANKLARI
Azerbaycan: 570
Ermenistan: 110
ZIRHLI ARAÇLAR
Azerbaycan: 1451
Ermenistan: 748
TOPLAM DENİZ GÜCÜ/FİLO
Azerbaycan: 31
Ermenistan: -
UÇAK GEMİLERİ
Azerbaycan: -
Ermenistan: -
DENİZALTILAR
Azerbaycan: 4
Ermenistan: -
DESTROYERLAR
Azerbaycan: -
Ermenistan: -
KAYNAKLAR / PETROL
Azerbaycan: 738 bin 300 varil üretim
Ermenistan: -
Azerbaycan: 180 bin varil tüketim
Ermenistan: 47 bin 500 varil tüketim