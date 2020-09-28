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Hangi ülke daha güçlü? İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri...

28 Eylül 2020 Pazartesi - 12:28 | Son Güncelleme : 28 09 2020 - 12:37

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı sonrası sınır hattındaki gerilim yeniden tırmandı. Tüm dünya iki tarafa çatışmaları durdurma ve ateşkes çağrısında bulunsa da gerilim dünden bu yana hala sürüyor. Dünyaca ünlü askeri araştırma sitesi Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki askeri güçlerinin karşılaştırdı.


Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı sonrası sınır hattındaki gerilim bugün de devam ediyor. GlobalFirePower ise askeri güçlere ilişkin karşılaştırma yaptı. Hangi ülke daha güçlü? İşte Global Fire Power'ın listesine göre Azerbaycan ile Ermenistan'ın askeri güçlerinin karşılaştırması...
 
TOTAL GLOBAL INDEX
 
Azerbaycan: 138 ülkede 64. sırada
Ermenistan: 138 ülkede 111. sırada
 
İNSAN GÜCÜ / TOPLAM NÜFUS
 
Azerbaycan: 10 milyon 46 bin 516
Ermenistan: 3 milyon 38 bin 217
 
MEVCUT İNSAN GÜCÜ
 
Azerbaycan: 5 milyon 42 bin 346
Ermenistan: 1 milyon 696 bin 85
 
ASKERLİĞE ELVERİŞLİLİK
 
Azerbaycan: 3 milyon 781 bin 760
Ermenistan: 1 milyon 396 bin 726
 
AKTİF PERSONEL SAYISI
 
Azerbaycan: 126 bin
Ermenistan: 45 bin
 
SAVUNMA BÜTÇELERİ
 
Azerbaycan: 2,8 milyar dolar
Ermenistan: 1,3 milyar dolar
 
TOPLAM HAVA GÜCÜ/UÇAK
 
Azerbaycan: 147 adet
Ermenistan: 64 adet
 
SAVAŞ UÇAĞI
 
Azerbaycan: 17 adet
Ermenistan: -
 
TOPLAM KARA GÜCÜ/ SALDIRI TANKLARI
 
Azerbaycan: 570
Ermenistan: 110
 
ZIRHLI ARAÇLAR
 
Azerbaycan: 1451
Ermenistan: 748
 
TOPLAM DENİZ GÜCÜ/FİLO
 
Azerbaycan: 31
Ermenistan: -
 
UÇAK GEMİLERİ
 
Azerbaycan: -
Ermenistan: -
 
DENİZALTILAR
 
Azerbaycan: 4
Ermenistan: -
 
DESTROYERLAR
 
Azerbaycan: -
Ermenistan: -
 
KAYNAKLAR / PETROL
 
Azerbaycan: 738 bin 300 varil üretim
Ermenistan: -
 
Azerbaycan: 180 bin varil tüketim
Ermenistan: 47 bin 500 varil tüketim
 

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Ermenistan Azerbaycan askeri güç
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