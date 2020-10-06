Hangi sınıflara okullar açılacak? Okullar haftada kaç gün olacak? Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yapılacak yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Pek çok kişi Yüz yüze eğitim nasıl yapılacak? Hangi sınıflara okullar açılacak? Okullar haftada kaç gün olacak? Okullarda eğitim nasıl yapılacak? Öğrenciler kaç gün okula gidecek? sorularını araştırıyor. İşte Bakan Selçuk'un okullardaki yüz yüze eğitime ilişkin açıklamaları...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yapılacak yüz yüze eğitim açıklama yaptı. Okulların aşamalı olarak açılmasıyla ile ilgili ikinci aşamanın devreye alındığını ifade eden Bakan Selçuk, "Yüz yüze eğitime başlayacak olmanın mutluluğunu da sizlerle paylaşmak istiyorum." dedi. Peki, Yüz yüze eğitim nasıl yapılacak? Hangi sınıflara okullar açılacak? Okullar haftada kaç gün olacak? Okullarda eğitim nasıl yapılacak? Öğrenciler kaç gün okula gidecek? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okullarla ilgili açıklamasından öne çıkan başlıklar...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların yüz yüze eğitime geçişi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Yüz yüze eğitimdeki ilk aşamada süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz, iyi sonuçlar aldığımız için ikinci aşamaya geçmeye hazırız.

Aşamalı geçiş planlamamız sorunsuz olarak ilerliyor.

OKULLAR HAFTADA KAÇ GÜN OLACAK? HANGİ SINIFLARA OKULLAR AÇILACAK?

Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık. Haftanın 2 günü okulda olacaklar. Yüz yüze eğitim için grulara ayrılacak.

İkinci aşamaya geçmek için hazırız, ilkokulda 1-2-3 ortaokulda 8. Ve lisede 12. Sınıflarda yüz yüze eğitime başlayacak olmanın mutluluğunu da sizlerle paylaşmak istiyorum.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

12 Ekim Pazartesi günü eğitim itibari ile yüz yüze eğitime başlayacak öğrencimiz için de yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık.

Sınıf mevcutlarımız Bilim Kurulu’nun tavsiye kararları doğrultusunda gruplara ayrılarak azaltılacak ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri de azaltılacak.

Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası bizim için önemli demişti bu aşamada da isteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek istemeyen velilerimiz göndermeyecek. Velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrencilerimizin mutlaka uzaktan eğitime devam etmesi gerekiyor. Ayrıca her öğrencimizin sosyal ve akademik gelişmelerini de yakından takip ediyoruz.