Hangi şehirlerde tedbirler artacak? Kısıtlamalar hangi illerde artırılacak, hangi illerde kalkacak?

Türkiye'de kontrollü normalleşmede ilk ay sona ererken gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kritik kabine toplantısında alınan kararlara çevrildi. Risk değerlendirmesinin ve illerin durumu tek tek ele alındığı Kabine toplantısında önemli kararlar alındı. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Güncelenen risk haritasına ilişkin bilgileri tek tek açıklandı. Koronavirüsle mücadelede alınan yeni kararlar merak edilirken milyonlar kısıtlama ve yasaklarla ilgili araştırmalar yapıyor. Peki, Hangi şehirlerde tedbirler artacak? Kısıtlamalar hangi illerde artırılacak? Yasaklar hangi illerde kalkacak? Hangi şehirlerde tedbirler artacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde yeni kararlar alındı. Vaka sayılarındaki artışa bağlı olarak sıkı tedbirlerin görüşüldüğü kritik kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan, yeni kararları tek tek duyurdu. Normalleşme sürecine ilişkin riskli illerin durumu özel olarak ele alındı ve risk haritası güncellendi. 1 Mart'ta başlayan normalleşme süreci ile ilgili aylık değerlendirme kabine toplantısında yapıldı. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmen açıkladı. Peki, Hangi şehirlerde tedbirler artacak? Kısıtlamalar hangi illerde artırılacak? Yasaklar hangi illerde kalkacak? Hangi şehirlerde tedbirler artacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklaması...

Koronavirüste alarm veren illeri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta içi ve hafta sonu yasakları ile kısıtlamaların devam ettiği iller ile ilgili şunları söyledi:

"Çok yüksek riskli illeri temsil eden şehirlerimiz 58'e ulaştı. Elimizdeki veriler ışığında şu hususları bugün paylaşma kararı aldık

Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21.00 -05.00 olarak devam edecek.

Kırmızı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Lokanta ve kafeler tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirli kurallara göre uygulanacak.

Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.

Ülke genelinde sahur ve toplu iftar düzenlenmeyecek. İşletmelere bazı katkılar sağlayacağız."