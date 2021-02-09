Hangi meyve ve sebzeler seçilemeyecek? Marketlerde özel kapalı alanlar oluşturulacak!

Ticaret Bakanlığı meyve ve sebzelerin satışı ve taşınmasında yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Düzenlemeye göre, bazı sebze ve meyveler seçilemeyecek, açık alanlarda satılamayacak. Hangi meyve ve sebzeler seçilemeyecek?

Ticaret Bakanlığı yeni uygulama ile hem zayiatın önüne geçilmesini, hem de tüketicinin daha kaliteli ürün tüketmesini hedefliyor. Bazı ürünler elle seçilemeyecek, özel alanlarda satılacak. Amaç kaliteli ürün satışı ve zayiatı önleme. Marketlerde sebze meyve reyonlarına düzenleme yolda.

Ticaret Bakanlığı çalışmalarda sona geldi. Taslağın hayata geçmesiyle ahududu, böğürtlen, dut, mango, şeftali, mantar gibi bazı sebze ve meyveler açık alanlarda satılamayacak. Marketlerde oluşturulacak özel kapalı alanlarda tüketiciye sunulacak. Karpuz, kavun, kestane, mısır, nohut, muz, soğan, patates gibi ürünler açıkta satılmaya devam edecek.