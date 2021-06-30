30 Haziran 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.366 -0.41 EURO 10,3610 -0.36
USD 8,7010 -0.37 ALTIN 491,450 -0.63
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Eğitim Haberleri »
  • Hangi lise kaç puan? E-okul LGS puanı öğrenme! Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu, Meslek ve İmamhatip tercih listeleri

Hangi lise kaç puan? E-okul LGS puanı öğrenme! Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu, Meslek ve İmamhatip tercih listeleri

30 Haziran 2021 Çarşamba - 11:31 | Son Güncelleme : 30 06 2021 - 11:31

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri "meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Peki, Hangi lise kaç puan? E-okul LGS puanı öğrenme...


LGS lise kontenjanları açıklandı. Bakanlık tarafından, 2021 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan  tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki  öğrenci sayıları da paylaşıldı. Öğrencilere rehberlik etmek için tercih  rehberleri hazırlandı. Öğrencilere rehberlik etmek üzere kontenjan tabloları ile 2020'de bu  okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de  açıklandı. Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban  ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar  hakkında fikir edinebilecek. Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların  kayıt bölgelerine göre tercih tabloları da açıklandı. Peki, Hangi lise kaç puan? E-okul LGS puanı öğrenme...

Hangi lise kaç puan?

Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi

Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi

Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercih Listesi

Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi, E-okul üzerinden öğrenilebilecek.

E-okul LGS puanı öğrenme

ETİKETLER

E-okul LGS puanı öğrenme Hangi lise kaç puan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.