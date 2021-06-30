Hangi lise kaç puan? E-okul LGS puanı öğrenme! Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu, Meslek ve İmamhatip tercih listeleri

LGS lise kontenjanları açıklandı. Bakanlık tarafından, 2021 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları da paylaşıldı. Öğrencilere rehberlik etmek için tercih rehberleri hazırlandı. Öğrencilere rehberlik etmek üzere kontenjan tabloları ile 2020'de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı. Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek. Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tabloları da açıklandı. Peki, Hangi lise kaç puan? E-okul LGS puanı öğrenme...

Hangi lise kaç puan?

Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi

Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi

Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercih Listesi

Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi, E-okul üzerinden öğrenilebilecek.

E-okul LGS puanı öğrenme