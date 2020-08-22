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Hangi illerde petrol aranacak? TPAO'ya hangi illerde petrol arama ruhsatı verildi?

22 Ağustos 2020 Cumartesi - 13:33 | Son Güncelleme : 22 08 2020 - 13:44

Karadeniz Tuna 1 sahasında bulunan doğalgazın ardından tüm gözler Türkiye'nin doğalgaz ve petrol arama çalışmalarına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğalgaz müjdesini duyurmasının ardından petrol arama konusunda bugün yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) 4 saha için petrol arama ruhsatı tahsis edildi. Peki, Hangi illerde petrol aranacak? Petrol nerede bulundu? TPAO'ya hangi illerde petrol arama ruhsatı verildi? İşte petrol arama ruhsatı verilen iller...


Doğalgaz bulundu haberlerinin ardından enerji bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedefleyen doğalgaz ve petrol arama çalışmaları da dikkatle takip ediliyor. Doğalgaz ile ilgili umut veren gelişme ile birlikte bugün yeni bir adım daha atıldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO), 5 ilde 4 petrol arama ruhsatı verildi. Peki, Hangi illerde petrol aranacak? Petrol nerede bulundu? TPAO'ya hangi illerde petrol arama ruhsatı verildi? İşte petrol arama ruhsatı verilen iller...
 
 
HANGİ İLLERDE PETROL ARANACAK?
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TPAO'ya Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin ve Adıyaman'da, bazıları birden fazla ilin sınırlarında yer alan toplam 4 saha için petrol arama ruhsatı tahsis edildi.
 
5 YIL SÜREYLE GEÇERLİ OLACAK
 
Yüzölçümleri 29 bin 634 hektarla 61 bin 55 hektar arasında değişen sahalar için verilen ruhsatlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.
 

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