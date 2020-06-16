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Hangi illerde maskesiz çıkmak yasak? Maske takmak hangi illerde zorunlu?

16 Haziran 2020 Salı - 16:57 | Son Güncelleme : 16 06 2020 - 17:07

Corona virüsü salgınının yeniden artışa geçmesi, maskesiz dışarı çıkmanın yasak olduğu illerin sayısının artmasına neden oldu. Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller yeni açıklananlarla birlikte 44 ile yükseldi. Peki, Maskesiz sokağa çıkmak hangi illerde yasak? İşte Maske takma zorunlu olan iller...


Maske takmak hangi illerde zorunlu? Maske takmak hangi illerde zorunlu? Soruları merakla araştırılıyor. Corona vakalarında yaşanana artış sonrası 4 ilde daha maske takma zorunlu hale geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan kararı sosyal medya hesabından da duyurdu. Bakan Koca, “42 ilimizde maske, yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz” dedi. Bakan tarafından yapılan açıklamanın ardından 2 ilde daha maske takma zorunlu oldu. Maskesiz dışarı çıkmanın yasak olduğu iller…

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

AdıyamanAfyonkarahisar
Amasya
Ardahan
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bolu
Burdur
Denizli
Düzce
Elazığ
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Kırklareli
Kocaeli
Konya
Kütayha
Malatya
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Osmaniye
Sakarya
Siirt
Sivas
Şırnak
Tunceli
Uşak
Zonguldak
Diyarbakır
Erzurum
Kayseri
Rize
Şanlıurfa
Bitlis

 

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