Hangi illerde maskesiz çıkmak yasak? Maske takmak hangi illerde zorunlu?

Corona virüsü salgınının yeniden artışa geçmesi, maskesiz dışarı çıkmanın yasak olduğu illerin sayısının artmasına neden oldu. Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller yeni açıklananlarla birlikte 44 ile yükseldi. Peki, Maskesiz sokağa çıkmak hangi illerde yasak? İşte Maske takma zorunlu olan iller...

Maske takmak hangi illerde zorunlu? Maske takmak hangi illerde zorunlu? Soruları merakla araştırılıyor. Corona vakalarında yaşanana artış sonrası 4 ilde daha maske takma zorunlu hale geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan kararı sosyal medya hesabından da duyurdu. Bakan Koca, “42 ilimizde maske, yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz” dedi. Bakan tarafından yapılan açıklamanın ardından 2 ilde daha maske takma zorunlu oldu. Maskesiz dışarı çıkmanın yasak olduğu iller…

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

AdıyamanAfyonkarahisar

Amasya

Ardahan

Aydın

Balıkesir

Bartın

Batman

Bolu

Burdur

Denizli

Düzce

Elazığ

Eskişehir

Gaziantep

Giresun

Iğdır

Isparta

Kahramanmaraş

Karabük

Kırklareli

Kocaeli

Konya

Kütayha

Malatya

Mardin

Muğla

Muş

Nevşehir

Osmaniye

Sakarya

Siirt

Sivas

Şırnak

Tunceli

Uşak

Zonguldak

Diyarbakır

Erzurum

Kayseri

Rize

Şanlıurfa

Bitlis