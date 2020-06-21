Corona virüs nedeniyle Türkiye'de sıkı tedbirler alınıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının askıya alınmasının ardından pek çok kişide görülen tedbirsizlik nedeniyle İçişleri Bakanlığı da maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin yeni bir karar aldı. Peki, Hangi illerde maske takmak zorunlu? 81 ilde maske zorunlu mu? Maske takmamanın cezası ne kadar? İşte Maske takmamanın cezası ve maske ile ilgili yeni kurallar...

İçişleri Bakanlığının corona virüs tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine talimatı doğrultusunda yarından itibaren bu kuralı ihlal edenlere idari para cezası uygulanacak. Bu haberin ardından pek çok kişi Hangi illerde maske takmak zorunlu? 81 ilde maske zorunlu mu? Maske takmamanın cezası ne kadar? sorusunu araştırıyor. İşte maske ile ilgili yeni kurallar...

MASKE TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara yarından itibaren 900 lira ceza kesilecek.

HANGİ İLLERDE MASKE TAKMAK ZORUNLU? 81 İLDE MASKE ZORUNLU MU?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.

Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.

MASKE TAKMAK YARINDAN İTİBAREN ZORUNLU

Yarın itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

Maskenin, 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.